«Антисобачья реформа» по-мухоршибирски

«Да, было такое, в первое время глава фотографировал и выставлял фото собак в нашем чате МО СП «Калиновское» - говорит председатель Совета ветеранов, житель Галтая Александр Жамсаев.

«У нас в Калиновке не было нападения на людей. Собаки да, гуляют порой. Так это же деревня, мы всю жизнь так привыкли: и скотина ходит по округе, и собаки домашние. У нас дворов мало, каждый житель знает – чья корова, чья собака. Собаки бегали по улицам в основном мелкие, безобидные, никогда ни на кого не нападали. Я согласна, если большие, злые собаки, их надо, конечно, держать на цепи. А маленьких-то зачем? Давайте еще и кошку посадим на цепь. У нас собака охотничья, всегда бегала свободно, с детьми играла. По лесу бегает самостоятельно. А летом придумала для себя новую работу – помогала пасти коров. Пастухов-то нет у нас. С утра уходила с коровами, весь день была рядом, охраняла, а вечером вместе с ними возвращалась. А как штрафы пошли, мы, конечно, ее закрыли. И теперь ее испортили цепью. Она не привыкла к такой жизни, в клетке не сидит, все зубы об нее источила, цепей сколько уже поменяли… Я вот боюсь, что теперь, если она вдруг вырвется на волю, то и правда может причинить вред. Настолько исстрадалась, озлобилась, сидя на цепи, она ведь не привыкла, да и не создана для того, чтобы жить в неволе» - сетует жительница Калиновки, попросив не называть ее имени.

«Сначала ведь как бывает? Предупреждают, что, мол, Иван Иваныч, убери собаку с улицы. А тут просто раз – и вдруг штрафы посыпались на людей. Причем огромные – по 3 тыс. на каждого. Ну разве это по-людски? Платить многим людям нечем – пол-деревни безработных. За такие деньги, конечно, можно испугаться, вот и стали закрывать собак дома» - рассказывает наша собеседница.

«Для них такая затея, конечно же, хорошая, и это можно понять. В Улан-Удэ совсем другая ситуация. Знакомые рассказывают, что не могут ребенка одного отпустить до школы, встречают и провожают каждый раз из-за того, что рядом бродят своры собак. А в 100-х кварталах и других отдаленных микрорайонах ситуация вообще страшная. Вот там, в Улан-Удэ, и нужно было такой работой заниматься. В селе никогда такого беспорядка не было, улицы безопасны, каждую собаку мы знаем лично»

«У нас в Калиновке центральная дорога вся напрочь разбита. Асфальт повывернули, как ездить на машинах, мотоциклах – непонятно. А все потому, что лес вывозят «КамАЗами». Вместо леса одни пеньки вокруг. А мы ведь за счет нашего леса выживаем - где грибы, где ягоды. Лес – это наше богатство, последнее, что у нас осталось. Надо же как-то его сохранять. Раньше только стук топора услышит лесник, сразу бежит выяснять. А сейчас тоннами везут и везут, и никому дела нет» - жалуются жители Калиновки.

«У нас есть еще более глобальная проблема. В селе есть озеро, искусственный водоем, затопивший все наши покосы. Второй год мы уже без покосов, хотя платим за эту землю, у нас там паи, участки. А они в воде стоят. Свои участки выкосить не можем, по горам, по долам траву собираем, а когда жара и засуха - попробуй накосить эту траву»

«Там сейчас все превращается в болото. Пять коров туда засосало. Одну, говорят, спасли, четыре сдохли. Теперь каждый раз переживаем утром, провожая скотину. Все думаешь: «Вернется или нет обратно?». Главе говорили, он отмалчивается. Хотя ведь можно все. Ров вырыть большой, чтобы сделать отвод воде, и она потечет, причем не по нашим покосам, а выше. У нас вода уже чуть ли не до огорода дошла, а никто не хочет ничего делать» - жалуются сельчане.

«Огороды стоят без воды. А мы же деревня, выживаем за счет огорода. А по системе водопровода вода больше не течет на нашей улице. Если у кого имеется своя скважина, то хорошо, но ведь не у каждого есть деньги на ее бурение. Люди бидонами, ведрами воду носят, но на полив разве так много натаскаешь?»

«У нас тут настоящее бедствие: дорога разбита, лес вывозят, покосы затоплены, коровы дохнут в болоте, огороды нечем поливать. А вы говорите, собаки…» - подытожили сельчане.

В селах Калиновка и Галтай объявили войну всем бродячим животным. Каждую собаку, вздумавшую свободно прогуливаться без хозяина, тут же фотографировали, а на ее хозяина подавали в суд. Испугавшись посыпавшихся крупных штрафов, владельцы собак тут же их спрятали по своим дворам. В итоге в обоих селах редко когда встретишь на улице четвероного питомца. У улан-удэнцев, страдающих от засилья агрессивных бродячих животных, такая идиллическая картина вызывает восторг и восхищение. А вот сельчане, наоборот, высказываются против новых порядков.Речь идет о муниципальном образовании «Калиновское» Мухоршибирского района, в которое входят два села: Галтай и Калиновка. Как рассказывают местные жители, после нашумевших в Улан-Удэ страшных случаев нападений собак на людей во всех муниципальных образованиях началась работа с безнадзорными псами. В разных районах и селах работа велась с переменным успехом, а вот в селах Галтай и Калиновка «зачистка» прошла всерьез.Местные жители рассказывают, что глава поселения чуть ли не сам лично ездил по селам, фотографировал бродячих собак. После этого моментально находили хозяев этих псов, без предупреждения подавали на них в суд и штрафовали. Такой, казалось бы, простой, но чрезвычайно эффективный метод привел к тому, что улицы обоих сел тут же оказались «очищенными» от бродячих животных. Это тот самый результат, о котором жителям Улан-Удэ остается только мечтать. Ведь все предпринимаемые меры по борьбе с бродячими животными в столице Бурятии год от года не приводят к успеху. Случаи нападения на взрослых и детей продолжаются по сей день.Конечно, мы обратились за комментарием к главе поселения МО СП «Калиновское» Буде Жамсаеву. К удивлению, народный реформатор и активный борец с уличными собаками на наш звонок отреагировал скромно. От подробных комментариев он отказался и вообще просил ничего не писать об этом.Так, на вопрос, почему решили заняться этой проблемой вплотную, были ли у них случаи нападения собак на людей, он ответил: «Нет, не было. Профилактика». А на вопросы, были ли штрафы в адрес провинившихся владельцев собак: «Ну были штрафы. Но многое привирают».Немного оторопев от странной реакции чиновника, мы решили поинтересоваться мнениями сельчан по поводу главы-активиста и «антисобачьей реформы».Тем не менее он признался, что случаев нападения собак в Галтае не было, да и сами бродячие собаки чаще встречались на улице только в те времена, когда в местном интернате воспитывались сироты. Они любили прикармливать собак и щенков в своей столовой. Некоторых щенков подкидывали к домам галтайцев. Но потом, когда статус интерната и его контингент изменились, все прекратилось и бездомных собак в селе почти не стало.В Калиновке жители также не смогли вспомнить случаи нападения собак на людей. К новшеству и активной работе главы в этом вопросе местные жители относятся довольно скептически. А многие и вовсе не скрывают своего возмущения.Возмутило жителей и то, что работа по изгнанию собак с улиц «велась не по-людски».По словам сельчан, страдают от строгих порядков и пожилые, одинокие люди, которым трудно выгуливать своего питомца ежедневно на поводке, а жить в полном одиночестве какой-нибудь старенькой бабушке совсем уж невмоготу. А тут и безопасность хоть какая-то, и верный друг рядом.Как рассказывают местные жители, улан-удэнцы, приезжающие к ним в гости, напротив, все как один в восторге от новых порядков.К слову, разговоры о бродячих собаках местные жители ведут нехотя, потому как и такой проблемы у них никогда нет и не было. Зато есть другие, более насущные вопросы и беды.Вывозится ли древесина законно или это дело рук «черных лесорубов», на «КамАЗах» не написано. Но это не единственная проблема, с которой бьются люди не первый год.Кроме того, затопление территории создает угрозу не только покосам, но и скоту.Воды много на покосах, а вот в домах не везде. Доходит до того, что людям нечем поливать огороды.Только навскидку жители Калиновки набросали нам три ключевых беды. По их мнению, именно эти беды и нужно решать в первую очередь, не распыляясь на второстепенные вопросы типа собачьих.Василиса Шишкина, «Номер один».