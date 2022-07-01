Житель Улан-Удэ заплатил 260 тыс руб за наезд на горожанина

В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда в размере 260 тысяч рублей за наезд на пешехода, сообщили в республиканском управлении ФССП.Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя, вовремя не заметившего пешехода, вступившего на разметку нерегулируемого пешеходного перехода. Несмотря на низкую скорость и экстренное торможение избежать наезда на пешехода не удалось.В результате наезда пострадавший пешеход перенес несколько операций и в дальнейшем ему предстоит дополнительное оперативное лечение по удалению металлоконструкций. Кроме того, истец считает, что полученные травмы могут стать препятствием для дальнейшего его исполнения служебных обязанностей. В связи с тем, что водитель, виновный в причинении вреда здоровью, не оказал ни моральную поддержку, ни материальную помощь, мужчина обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда.Суд, исковые требования пострадавшего удовлетворил частично, постановив взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебные приставы Железнодорожного районного отделения исполнили решение суда за счет обращения взыскания на заработную плату должника. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Несмотря на то, что должник в полном объеме выплатил причитающиеся суммы пострадавшей стороне, с него было взыскано свыше 18 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.Фото: pixabay.com