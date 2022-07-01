В Бурятии объявлен месячник стерилизации домашних животных

В Бурятии состоится месячник льготной стерилизации домашних животных для сокращения численности безнадзорных животных, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене, оплатить нужно будет только стоимость расходных материалов. Акция пройдет с 4 по 29 июля в государственных станциях по борьбе с болезнями животных.«Стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. А также может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев: уменьшить риск онкологических заболеваний, агрессию или мечение территории. Операции проводятся только по предварительной записи», - отметили в ветеринарном ведомстве.Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных:ул.Зои Космодемьянской д.12 - 43-79-71, 41-89-14ул.Родины д.11 - 18-00-05Районные ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных:Баргузинский район: 8(30131) 41-2-84, 41-1-18Баунтовский: 8(30153)42-0-77Бичурский: 8(30133)42-4-13, 41-2-28Джидинский: 8(30134)41-8-31Еравнинский: 8(30135)21-2-83Заиграевский: 8(30136)41-4-01Закаменский: 8(30137)44-8-69Иволгинский: 8(30140)21-7-46Кабанский: 8(30138)41-7-31Кижингинский: 8(30141)32-9-78Курумканский: 8(30149)42-0-14Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68Мухоршибирский: 8(30143)21-2-76Окинский: 8(30150)51-3-88Прибайкальский: 8(30144)51-9-21Северо-Байкальский: 8(30130)26-1-90Селенгинский: 8(30145)44-4-11, 44-8-19Тарбагатайский: 8(30146)56-0-60Тункинский: 8(30147)42-3-17Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68Хоринский: 8(30148)22-0-48Фото: pixabay.com