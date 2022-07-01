Общество 01.07.2022 в 12:07

В Бурятии объявлен месячник стерилизации домашних животных

Владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца, оплатив только стоимость расходных материалов

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Текст: Номер один
В Бурятии объявлен месячник стерилизации домашних животных
В Бурятии состоится месячник льготной стерилизации домашних животных для сокращения численности безнадзорных животных, сообщили в республиканском управлении ветеринарии.

В рамках акции владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца по сниженной цене, оплатить нужно будет только стоимость расходных материалов.  Акция пройдет с 4 по 29 июля в государственных станциях по борьбе с болезнями животных.

«Стерилизация является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев. А также может предотвратить многие серьезные проблемы со здоровьем питомцев: уменьшить риск онкологических заболеваний, агрессию или мечение территории. Операции проводятся только по предварительной записи», - отметили в ветеринарном ведомстве.

Для участия необходимо записаться в учреждение ветеринарии по телефону:

Улан-Удэнская городская станция по борьбе с болезнями животных:
ул.Зои Космодемьянской д.12 - 43-79-71, 41-89-14
ул.Родины д.11 - 18-00-05
Районные ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных:
Баргузинский район: 8(30131) 41-2-84, 41-1-18
Баунтовский: 8(30153)42-0-77
Бичурский: 8(30133)42-4-13, 41-2-28
Джидинский: 8(30134)41-8-31
Еравнинский: 8(30135)21-2-83
Заиграевский: 8(30136)41-4-01
Закаменский: 8(30137)44-8-69
Иволгинский: 8(30140)21-7-46
Кабанский: 8(30138)41-7-31
Кижингинский: 8(30141)32-9-78
Курумканский: 8(30149)42-0-14
Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68
Мухоршибирский: 8(30143)21-2-76
Окинский: 8(30150)51-3-88
Прибайкальский: 8(30144)51-9-21
Северо-Байкальский: 8(30130)26-1-90
Селенгинский: 8(30145)44-4-11, 44-8-19
Тарбагатайский: 8(30146)56-0-60
Тункинский: 8(30147)42-3-17
Кяхтинский: 8(30142)41-1-13, 41-0-68
Хоринский: 8(30148)22-0-48

Фото: pixabay.com
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ветеринария стерилизация месячник

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