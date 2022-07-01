Жителей Бурятии предупредили об ужесточении закона об оружии

Сегодня в Росгвардии Бурятии прошла пресс-конференция, посвященная нововведениям в законодательстве, регулирующем оборот оружия. О новшествах федерального закона «Об оружии», которые вступили в силу с 29 июня, рассказал врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Бурятия подполковник полиции Иван Лоскутников.- Основные изменения в законодательстве касаются увеличения возраста, дающего право купить оружие, и ужесточения требований для судимых граждан и привлекавшихся к административной ответственности, - отметил Иван Лоскутников.Принятый закон увеличивает возраст выдачи лицензии на приобретение оружия до 21 года — но не для всех. С 18 лет могут приобрести оружие граждане, прошедшие срочную службу по призыву, имеющие дело с оружием по службе или по работе – например, охотоведы, лесники, инкассаторы, работники ЧОП. Кроме того, представители коренных малочисленных народов РФ, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами в местах традиционного проживания.Судимым будет сложнее получить лицензию на оружие, требования значительно ужесточились. Также в выдаче лицензий откажут тем, кто совершает административные правонарушения. В частности, это – потребление наркотиков или психотропных, психоактивных веществ, управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.Отдельно в законе прописаны понятия гладкоствольного и нарезного оружия, дано определение переделке оружия.- Переделка оружия попадает под запрет. К таким изменениям относятся замена или изменение формы и размеров основных частей оружия, уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера, клейма оружия, - сообщил Иван Лоскутников.Согласно новым изменениям, в случае утраты или хищения оружия, подлежащего учету, владелец обязан сообщить в Росгвардию в течение суток. В зависимости от обстоятельств, ответственность может быть административной или уголовной. Если из-за утери по причине небрежного хранения оружие попало в руки преступников и это привело к тяжким последствиям, ответственность будет уже уголовной: штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.Административная ответственность за нарушения, связанные с оборотом оружия, ужесточается.- Отмечу, что сейчас в первые два года разрешается владеть гладкоствольным оружием с количеством стволов не более двух и не имеющим магазина или барабана, - подчеркнул Иван Лоскутников.Еще один немаловажный момент – оружие признано источником повышенной опасности. Владелец ружья будет обязан возместить вред, причиненный его оружием, независимо от собственной вины. Единственный способ избежать этого – доказать, что вред возник вследствие непреодолимой силы.Фото: Росгвардия Бурятии