Общество 01.07.2022 в 13:49
В Бурятии безнадзорных коров будут эвакуировать на «штрафстоянку»
Свободно пасущиеся животные буквально достали местных жителей
Текст: Константин Воронов
В Бурятии районные чаты в Вайбере переполнены жалобами на свободно пасущихся коров. Безнадзорные животные оккупируют целые улицы, загораживают мосты и создают массу других неудобств для местных жителей.
«Здравствуйте! Когда начнут собирать коров, которые целыми днями лежат у нас на улице Куйбышева в сторону Кирова. Сейчас 11 часов они лежат на одной стороне, после обеда их будет в два раза больше и они будут лежать на всей улице поперёк! Администрация сельского поселения Иволгинска ссылаются на отсутствие пастуха, но это не наш вопрос, жителей. Улица превратилась в стайку, навоз, мухи, почему мы должны страдать, остаётся обратиться в прокуратуру. Стыдно перед гостями, которые приезжают, не выйти из машины, не подехать к дому», - жалуются жители райцентра.
В ответ в администрации сельского поселения «Иволгинское» сообщили, что согласно утверждённым правилам содержания и выпаса сельхозживотных на территории Иволгинского района выпас КРС без сопровождения запрещен.
«На нарушителей составляются административные протоколы. Все правонарушения рассматриваются на заседании административной комиссии. Сообщить о нарушителях можете через почту: admivl@govrb.ru. Кроме того, по итогам межведомственного совещания принято решение, что КРС на самовыгуле (без пастуха) будут изыматься на стоянку временного содержания», - заявили в администрации сельского поселения.
К сожалению, последствия свободно пасущихся животных могут быть и более печальными. Недавно в селе Петропавловка на главной площади райцентра корова напала на трехлетнего ребёнка.
После этого случая властям района пришлось установить на центральной площади Петропавловки специальный турникет, который не позволяет сельхозживотным пройти в огороженный периметр.
Фото: «Иволга-инфо.24/7», «Джида-инфо 24/7»
«Добрый вечер! Вот такая картина в Красноярово каждый день! Коровы с утра до вечера ходят по улицам, ломают чужие огороды. У меня вопрос, когда уже начнут наказывать хозяев за свободный выгул скота? Куда вообще обращаться по этому вопросу?», - пишут местные жители в паблике «Иволга-инфо.24/7».
«Здравствуйте! Когда начнут собирать коров, которые целыми днями лежат у нас на улице Куйбышева в сторону Кирова. Сейчас 11 часов они лежат на одной стороне, после обеда их будет в два раза больше и они будут лежать на всей улице поперёк! Администрация сельского поселения Иволгинска ссылаются на отсутствие пастуха, но это не наш вопрос, жителей. Улица превратилась в стайку, навоз, мухи, почему мы должны страдать, остаётся обратиться в прокуратуру. Стыдно перед гостями, которые приезжают, не выйти из машины, не подехать к дому», - жалуются жители райцентра.
В ответ в администрации сельского поселения «Иволгинское» сообщили, что согласно утверждённым правилам содержания и выпаса сельхозживотных на территории Иволгинского района выпас КРС без сопровождения запрещен.
«На нарушителей составляются административные протоколы. Все правонарушения рассматриваются на заседании административной комиссии. Сообщить о нарушителях можете через почту: admivl@govrb.ru. Кроме того, по итогам межведомственного совещания принято решение, что КРС на самовыгуле (без пастуха) будут изыматься на стоянку временного содержания», - заявили в администрации сельского поселения.
Отметим, с подобными проблемами сталкиваются не только жители Иволгинского района, но и многих других населенных пунктов республики. Так, недавно в «Номер один» обратились жители села Покровка Бичурского района. Они рассказали, что год назад в селе построили долгожданную детскую площадку, причем, единственную на весь населенный пункт. Однако воспользоваться ею дети не могут, поскольку площадку стали регулярно посещать животные. «Там все в навозе, подойти страшно. Некоторые качели уже сломались, так как там ходят коровы», - писали местные жители.
К сожалению, последствия свободно пасущихся животных могут быть и более печальными. Недавно в селе Петропавловка на главной площади райцентра корова напала на трехлетнего ребёнка.
«Ударила его головой, он отлетел. Спасибо мужчинам, которые вызвали скорую. Хотела спросить, какие есть ограничения по выгулу скота, почему они пасутся на площади, там дети гуляют?», - написала одна из возмущенных сельчанок.
После этого случая властям района пришлось установить на центральной площади Петропавловки специальный турникет, который не позволяет сельхозживотным пройти в огороженный периметр.
Фото: «Иволга-инфо.24/7», «Джида-инфо 24/7»
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