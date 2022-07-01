В Бурятии безнадзорных коров будут эвакуировать на «штрафстоянку»

«Добрый вечер! Вот такая картина в Красноярово каждый день! Коровы с утра до вечера ходят по улицам, ломают чужие огороды. У меня вопрос, когда уже начнут наказывать хозяев за свободный выгул скота? Куда вообще обращаться по этому вопросу?», - пишут местные жители в паблике «Иволга-инфо.24/7».





Отметим, с подобными проблемами сталкиваются не только жители Иволгинского района, но и многих других населенных пунктов республики. Так, недавно в «Номер один» обратились жители села Покровка Бичурского района. Они рассказали, что год назад в селе построили долгожданную детскую площадку, причем, единственную на весь населенный пункт. Однако воспользоваться ею дети не могут, поскольку площадку стали регулярно посещать животные . «Там все в навозе, подойти страшно. Некоторые качели уже сломались, так как там ходят коровы», - писали местные жители.





«Ударила его головой, он отлетел. Спасибо мужчинам, которые вызвали скорую. Хотела спросить, какие есть ограничения по выгулу скота, почему они пасутся на площади, там дети гуляют?», - написала одна из возмущенных сельчанок.



