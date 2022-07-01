«Здесь вся Россия»

Интересный пост разместил в своем телеграмм-канале известный фоторепортер из Бурятии Александр Гармаев, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.«Часто слышу, да и часто пишут, что тут только наши ребята на Украине. Нет, это не так. Мы тут, все вообще все со всей России… Наши воины лучше расскажут вам!».Он приводит короткие телеинтервью с военнослужащими из Бурятии.«Мы находимся в зоне специальной военной операции. Здесь у нас разные национальности, а не только буряты. Это русские, тувинцы, якуты. Проще говоря, вся Россия. И будем находиться здесь до тех пор, пока не закончим наше благое дело», - говорит первый собеседник журналиста.«Разные иностранные журналисты активно работают здесь, мы видим. У них одна из задач - разжечь разные конфликты между народами России. Знают, что страна большая, народностей много. Я смотрю на все это и считаю, что это неправильно, нехорошо. Что касается нас, то мы здесь не посрамим имя наших родителей, нашего рода, идем со своим «Урагшаа!» только вперед. Буряты, тувинцы, якуты, русские – мы идем одним путем, одним шагом. Мы будем и дальше идти», - добавляет второй военнослужащий.«Тут вся Россия, благое дело делаем», - заключает третий.Фото: скриншот/А.Гармаев