Общество 01.07.2022 в 15:44

«Здесь вся Россия»

Участники специальной военной операции из Бурятии о национальном составе российских подразделений
A- A+
Текст: Номер один
«Здесь вся Россия»
Интересный пост разместил в своем телеграмм-канале известный фоторепортер из Бурятии Александр Гармаев, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.

«Часто слышу, да и часто пишут, что тут только наши ребята на Украине. Нет, это не так. Мы тут, все вообще все со всей России… Наши воины лучше расскажут вам!».

Он приводит короткие телеинтервью с военнослужащими из Бурятии.

«Мы находимся в зоне специальной военной операции. Здесь у нас разные национальности, а не только буряты. Это русские, тувинцы, якуты. Проще говоря, вся Россия. И будем находиться здесь до тех пор, пока не закончим наше благое дело», - говорит первый собеседник журналиста.  

«Разные иностранные журналисты активно работают здесь, мы видим. У них одна из задач -  разжечь разные конфликты между народами России. Знают, что страна большая, народностей много. Я смотрю на все это и считаю, что это неправильно, нехорошо.  Что касается нас, то мы здесь не посрамим имя наших родителей, нашего рода, идем со своим «Урагшаа!» только вперед. Буряты, тувинцы, якуты, русские – мы идем одним путем, одним шагом. Мы будем и дальше идти», - добавляет второй военнослужащий.

«Тут вся Россия, благое дело делаем», - заключает третий.

Фото: скриншот/А.Гармаев
Теги
Украина Бурятия спецоперация

Все новости

МегаФон признан лидером по развитию VoLTE в России
01.07.2022 в 16:19
«Здесь вся Россия»
01.07.2022 в 15:44
В Бурятии пьяный пастух изуродовал коллегу
01.07.2022 в 15:23
В Бурятии безнадзорных коров будут эвакуировать на «штрафстоянку»
01.07.2022 в 13:49
В Бурятии 15 ресурсоснабжающих организаций уличены в обмане
01.07.2022 в 12:35
Жителей Бурятии предупредили об ужесточении закона об оружии
01.07.2022 в 12:29
Постоянные обвалы не дают дорожникам возможности полностью расчистить трассу «Байкал»
01.07.2022 в 12:08
В Бурятии объявлен месячник стерилизации домашних животных
01.07.2022 в 12:07
В Бурятии из-за короткого замыкания холодильника горел дом
01.07.2022 в 11:42
Молодая улан-удэнка 22 раза обманула людей
01.07.2022 в 11:22
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
В Бурятии безнадзорных коров будут эвакуировать на «штрафстоянку»
Свободно пасущиеся животные буквально достали местных жителей
01.07.2022 в 13:49
Жителей Бурятии предупредили об ужесточении закона об оружии
Изменения уже вступили в законную силу
01.07.2022 в 12:29
В Бурятии объявлен месячник стерилизации домашних животных
Владельцы собак и кошек смогут прооперировать питомца, оплатив только стоимость расходных материалов

01.07.2022 в 12:07
Житель Улан-Удэ заплатил 260 тыс руб за наезд на горожанина
Автомобилист не заметил человека, вступившего на разметку нерегулируемого пешеходного перехода
01.07.2022 в 10:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru