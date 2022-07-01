Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии ограничения

В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса COVID-19 Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Об этом сообщила сегодня пресс-служба федерального ведомства.В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии.Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно. Динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями.С учетом значимого снижения заболеваемости и особенностей циркуляции штамма «Омикрон» с 1 марта были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, отменен ряд противоэпидемических мер в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи.Научно обоснованная отмена ограничений проводилась поэтапно, дифференцированно, с учетом динамики изменения эпидситуации, что в результате не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране. По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом «Омикрон», в летние месяцы маловероятен.Впрочем, при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.Отметим, показатели COVID-19 в Бурятии также минимальны. На 30 июня в стационарах получали лечение 36 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 26. За предыдущие сутки было госпитализировано 5 пациентов, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.В отделениях реанимации находится 10 пациентов (из них старше 65 лет – 7, на ИВЛ – 5 пациентов (из них старше 65 – 3), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 0.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 53 койки: занято – 36, свободно – 17 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,9%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 129 человек.Выздоровели от COVID-19 – 134 059 (+29) человек.Всего в Бурятии зарегистрировано 137 260 (+14) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (60 875) приходится на жителей Улан-Удэ.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3036 (0) человек.В республике первично привито 502 061 человек (69,7 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 477 673 человек (66,4 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 181 613 человек, завершили 167 299 человек.Фото: pixabay.com