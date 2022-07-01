В Улан-Удэ сотрудники УФСИН за два часа собрали 227 мешков мусора

Сегодня, несмотря на страшную жару, сотрудники УФСИН организованно выехали на территорию возле лесов поселка Сотниково. К ним присоединились и сотрудники Агентства лесного хозяйства Иволгинского района. Добровольцам предстояло убрать несколько километров замусоренной живописнейшей зеленой территории.Люди в погонах работали быстро и слаженно, мешки с мусором начали складываться рядами уже через несколько минут после начала субботника.Чего только не нашли добровольцы! Старые радиоприемники, шины, детские игрушки и даже похоронные венки.Не обошлось и без шуточек и подколов, когда мужчины не на шутку напугали девушек якобы найденной в траве змеей.Особым подарком для волонтеров стала дружелюбно прыгающая в траве лягушка. Животное тут же стало местной звездой, с которой сфотографировались все желающие.А через пять минут работа вновь закипела.В общей сложности участники акции собрали 227 мешков мусора.- Если и вы со своим коллективом или организацией хотите присоединиться к нашим экологическим встречам, смело пишите нам сообщение! Укомплектуем вас перчатками и мешками, поможем с вывозом мусора, - сообщает экоактивист, руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов.Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.P. S. Отметим, во время уборки были замечены нарушители, которые, несмотря на противопожарный режим, вывозили из леса сухостой.

- Участковый лесничий Иволгинского лесничества составил 2 протокола по статье 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах". Теперь им грозит штраф от 40 тысяч рублей, - прокомментировали в агентстве лесного хозяйства.