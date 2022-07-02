Общество 02.07.2022 в 11:51
В районе Бурятии нашли опасный водоем
В Мухоршибирском районе выявили плохое качество воды в местности Березка
Текст: Лариса Ситник
- Выявлено плохое качество воды в искусственном водоёме «Дамба» в местности Берёзка. Роспотребнадзором 30 июня взял пробы воды для проверки. Определено несоответствие требованиям по микробиологическим показателям. Проводятся повторные исследования, - сообщается в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Глава района Владимир Молчанов обратился к землякам с просьбой воздержаться от купания.
- Вода в данном водоёме небезопасна. Понимаю, что жарко, но нужно воздержаться от купания здесь и использования воды. Есть риск инфекционных заболеваний. Берегите себя, - призывает глава района.
Фото: "Номер один"