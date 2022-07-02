Общество 02.07.2022 в 11:51

В районе Бурятии нашли опасный водоем

В Мухоршибирском районе выявили плохое качество воды в местности Березка


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Текст: Лариса Ситник
В районе Бурятии нашли опасный водоем

- Выявлено плохое качество воды в искусственном водоёме «Дамба» в местности Берёзка. Роспотребнадзором 30 июня взял пробы воды для проверки. Определено несоответствие требованиям по микробиологическим показателям. Проводятся повторные исследования, - сообщается в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Глава района Владимир Молчанов обратился к землякам с просьбой воздержаться от купания.

- Вода в данном водоёме небезопасна. Понимаю, что жарко, но нужно воздержаться от купания здесь и использования воды. Есть риск инфекционных заболеваний. Берегите себя, - призывает глава района.


Фото: "Номер один"

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мухоршибирский район Роспотребнадзор водоем

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