В районе Бурятии нашли опасный водоем

- Выявлено плохое качество воды в искусственном водоёме «Дамба» в местности Берёзка. Роспотребнадзором 30 июня взял пробы воды для проверки. Определено несоответствие требованиям по микробиологическим показателям. Проводятся повторные исследования, - сообщается в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Глава района Владимир Молчанов обратился к землякам с просьбой воздержаться от купания.

- Вода в данном водоёме небезопасна. Понимаю, что жарко, но нужно воздержаться от купания здесь и использования воды. Есть риск инфекционных заболеваний. Берегите себя, - призывает глава района.





Фото: "Номер один"