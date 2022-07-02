В Бурятии резко ухудшится погода

По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня во второй половине дня по юго-западу и южному Прибайкалью, 3 июля 2022 года по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20, при грозах шквал до 24 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует соблюдать меры безопасности.

При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.





Фото: "Номер один"