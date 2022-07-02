В Бурятии резко ухудшится погода
Спасатели предупреждают о ливнях, граде и шквалистом ветре
По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня во второй половине дня по юго-западу и южному Прибайкалью, 3 июля 2022 года по республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20, при грозах шквал до 24 м/с.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует соблюдать меры безопасности.
При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, ветре, оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.
Фото: "Номер один"