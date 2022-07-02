В Бурятию вновь открываются чартеры из Москвы

2 июля 2022 г. начинаются две чартерные программы туроператора FUN&SUN – в Республику Дагестан и Республику Бурятия (на Байкал). В рамках полетных программ туристам предлагают готовое путешествие «под ключ» с перелетом, проживанием, трансферами, экскурсиями по программе. Туроператор готовит к запуску еще три чартерных направления.

Чартеры в Бурятию и в Дагестан будут летать до конца лета по субботам с периодичностью один раз в неделю.

Первый чартерный рейс в этом сезоне прилетит в Бурятию 3 июля. Эти рейсы также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии» (158 кресел)

Чартеры в Республику Бурятия полетят уже пятый сезон. Впервые программа стартовала в июле 2020 года и успешно отлетала до середины сентября. Туроператор предлагает туры на Байкал не только в летнем, но и в зимнем сезоне.

В 2022 году в летние программы в Бурятию внесены изменения, в соответствие с обратной связью, полученной от туристов.

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«Изменилась продолжительность поездки – теперь она составляет семь ночей плюс одна ночь в полете. А это значит, что путешествие на Байкал стало удобнее планировать – туристы вылетают в субботу вечером, прибывают в аэропорт Улан-Удэ утром воскресенья и до следующего воскресенья знакомятся с этим потрясающим регионом. Ранее программы были рассчитаны на девять ночей», - рассказывают в компании FUN&SUN.

Линейка программ носит единое название «Привет, Байкал!», в ней есть форматы «Лайт», «Стандарт» и «Макси».

Туры уже активно продаются. Загрузка первых двух рейсов (02.07, 09.07) – 100%, загрузка последующих рейсов (16.07, 23.07) – более 50%. Глубина продаж – до сентября. Стоимость экскурсионного тура на Байкал – от 37,4 тыс. р. Стоимость сити-тура – от 27,8 тыс. р. на человека, пишет АТОР.