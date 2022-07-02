Общество 02.07.2022 в 13:58

В Бурятию вновь открываются чартеры из Москвы

Первый борт с туристами прибудет в Улан-Удэ третьего июля

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Бурятию вновь открываются чартеры из Москвы

2 июля 2022 г. начинаются две чартерные программы туроператора FUN&SUN – в Республику Дагестан и Республику Бурятия (на Байкал). В рамках полетных программ туристам предлагают готовое путешествие «под ключ» с перелетом, проживанием, трансферами, экскурсиями по программе. Туроператор готовит к запуску еще три чартерных направления.

Чартеры в Бурятию и в Дагестан будут летать до конца лета по субботам с периодичностью один раз в неделю.

Первый чартерный рейс в этом сезоне прилетит в Бурятию 3 июля. Эти рейсы также выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии» (158 кресел)

Чартеры в Республику Бурятия полетят уже пятый сезон. Впервые программа стартовала в июле 2020 года и успешно отлетала до середины сентября. Туроператор предлагает туры на Байкал не только в летнем, но и в зимнем сезоне.

В 2022 году в летние программы в Бурятию внесены изменения, в соответствие с обратной связью, полученной от туристов.

-

«Изменилась продолжительность поездки – теперь она составляет семь ночей плюс одна ночь в полете. А это значит, что путешествие на Байкал стало удобнее планировать – туристы вылетают в субботу вечером, прибывают в аэропорт Улан-Удэ утром воскресенья и до следующего воскресенья знакомятся с этим потрясающим регионом. Ранее программы были рассчитаны на девять ночей»,

- рассказывают в компании FUN&SUN.

Линейка программ носит единое название «Привет, Байкал!», в ней есть форматы «Лайт», «Стандарт» и «Макси».

Туры уже активно продаются. Загрузка первых двух рейсов (02.07, 09.07) – 100%, загрузка последующих рейсов (16.07, 23.07) – более 50%. Глубина продаж – до сентября. Стоимость экскурсионного тура на Байкал – от 37,4 тыс. р. Стоимость сити-тура – от 27,8 тыс. р. на человека, пишет АТОР.

Теги
туризм чартеры москва

Все новости

В пригороде Улан-Удэ спасатели нашли тело утонувшего мужчины
02.07.2022 в 14:14
В Бурятию вновь открываются чартеры из Москвы
02.07.2022 в 13:58
В Бурятии резко ухудшится погода
02.07.2022 в 13:43
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине военнослужащим
02.07.2022 в 13:22
В Бурятии горели заповедник и нацпарк
02.07.2022 в 12:08
В районе Бурятии нашли опасный водоем
02.07.2022 в 11:51
В Бурятии за сутки утонули три человека
02.07.2022 в 11:17
В Бурятии «мусорный» бизнес страдает от санкций
02.07.2022 в 08:00
«Антисобачья реформа» по-мухоршибирски
02.07.2022 в 07:00
В Улан-Удэ сотрудники УФСИН за два часа собрали 227 мешков мусора
01.07.2022 в 18:52
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
В Бурятии резко ухудшится погода

Спасатели предупреждают о ливнях, граде и шквалистом ветре

02.07.2022 в 13:43
В Бурятии прощаются с погибшим на Украине военнослужащим

Евгений Зарубин награжден Орденом мужества посмертно

02.07.2022 в 13:22
В районе Бурятии нашли опасный водоем

В Мухоршибирском районе выявили плохое качество воды в местности Березка


02.07.2022 в 11:51
В Бурятии «мусорный» бизнес страдает от санкций
Бурятский предприниматель рассказал о положении с вторсырьем
02.07.2022 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru