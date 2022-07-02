Общество 02.07.2022 в 18:07

В Улан-Удэ спасли двух тонущих парней

Юноши пытались переплыть Степную протоку

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ спасли двух тонущих парней

Сегодня в 15.45 при патрулировании водной акватории недалеко от моста «Бегущая лань» матросы-спасатели поисково-спасательной службы Управления по ЧС спасли на воде двух человек 2003 и 2004 г.р.

- Во время отдыха на воде один из парней решил переплыть Степную протоку, но не рассчитав собственные силы, начал тонуть. На помощь бросился товарищ, который тоже начал тонуть. На крики о помощи подоспели матросы, которые в этот момент патрулировали акваторию, - рассказал заместитель начальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.

Спасатели доставили тонущих на берег и передали сотрудникам территориального центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

На сегодня с начала сезона на территории Улан-Удэ насчитывается уже семеро спасённых и четверо погибших.

Управление по ЧС просит горожан соблюдать меры безопасности при нахождении вблизи водных объектов. Не купайтесь в запрещенных местах!

 Единый номер экстренных служб - 112.

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