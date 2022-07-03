Границы ТОР «Бурятия» расширили для запуска программы «Дальневосточный квартал» в Улан-Удэ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.В Улан-Удэ на шести земельных участках общей площадью 38,3 га построят новые жилые кварталы. Общий объём инвестиций - почти 28 млрд руб. Проект будет реализовываться с 2022 по 2029 год.Окончательные параметры проектов станут известны после конкурсного отбора компаний-застройщиков, которые по соглашению с КРДВ получат статус резидента ТОР «Бурятия».Реализация программы «Дальневосточный квартал» началась в 2021 году. Она разработана Минвостокразвития России и КРДВ для поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока