Общество 03.07.2022 в 16:59

В Улан-Удэ жаркое лето ударило по бананам

Скоропортящиеся продукты в магазинах города значительно упали в цене
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ жаркое лето ударило по бананам
"Номер один"
В столице Бурятии заметно подешевела сезонная овощная продукция, которая, благодаря жаркому сезону, ускоренно созревает в теплицах и парниках. Так помидоры, огурцы и зелень упали в цене примерно  на 20% по сравнению с майскими показателями. Однако дешевеют и круглогодичные фрукты, которые из-за жаркой погоды приходят в негодность  значительно быстрее, чем в холодное время суток. 

«Бананы с такой погодой портятся молниеносно, чернеют и их приходится уценивать»

- жалуется Светлана, продавец крупного улан-удэнского супермаркета.

Продавцы при такой конъюнктуре вынуждены снижать стоимость бананов в среднем со 160 рублей до 129 рублей за килограмм. Однако это мало помогает.

«Спрос очень низкий, у населения нет денег, к тому же многие уехали на дачи и на Байкал и продажи очень слабые»

- сетуют торговцы. 

Как отмечают эксперты, июль, август и сентябрь будут благополучными месяцами для потребителей республики в вопросе покупки подешевевших фруктов и овощей и дальнейших заготовок на зиму. 
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