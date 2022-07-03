В Улан-Удэ жаркое лето ударило по бананам

«Бананы с такой погодой портятся молниеносно, чернеют и их приходится уценивать» - жалуется Светлана, продавец крупного улан-удэнского супермаркета.

«Спрос очень низкий, у населения нет денег, к тому же многие уехали на дачи и на Байкал и продажи очень слабые» - сетуют торговцы.

В столице Бурятии заметно подешевела сезонная овощная продукция, которая, благодаря жаркому сезону, ускоренно созревает в теплицах и парниках. Так помидоры, огурцы и зелень упали в цене примерно на 20% по сравнению с майскими показателями. Однако дешевеют и круглогодичные фрукты, которые из-за жаркой погоды приходят в негодность значительно быстрее, чем в холодное время суток.Продавцы при такой конъюнктуре вынуждены снижать стоимость бананов в среднем со 160 рублей до 129 рублей за килограмм. Однако это мало помогает.Как отмечают эксперты, июль, август и сентябрь будут благополучными месяцами для потребителей республики в вопросе покупки подешевевших фруктов и овощей и дальнейших заготовок на зиму.