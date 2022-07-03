Общество 03.07.2022 в 17:30
Жителей Бурятии ужаснула субботняя пробка на Щучье озеро
Сотни машин стояли в очереди, чтобы попасть на популярный пляж
Текст: Нина Павлова
В Бурятии накануне, похоже, был один из самых жарких дней этого лета. Многие жители республики, устав от жаркой недели, решили охладиться в Щучьем озере, которое находится в Селенгинском районе. Однако отдых быстро сменился тотальным неудобством.
А вот как ситуация выглядела вечером, когда все отдыхающие поехали по домам:
К слову, во время обсуждения субботнего коллапса была поднята еще одна проблема, которая давно волнует водителей. Так, в последнее время стал нормой обгон попутно идущих автомобиле при наличии встречной машины. "Вы если жить не хотите, нас - нормальных - пожалейте", - пишут пользователи соцсетей.
В социальных сетях любители фотографии начали выкладывать фотографии этой уже "легендарной" пробки, ведь подобное скопление автомобилей не припомнит никто.
«Мы с детьми вчера поехали на озеро из Улан-Удэ. Около 11.20 мы уже подъезжали, как встали в пробку. Простояли в ней минут 40. На озеро все-таки попали, но на пляже яблоку было негде упасть. Отдыхающие располагались на каждых 2-4 метрах. Мы пробыли на озере 3 часа, это невыносимо. После этого отдыха еще отдыхали дома весь вечер»- рассказала "Номер один" жительница Улан-Удэ Наталья.
А вот как ситуация выглядела вечером, когда все отдыхающие поехали по домам:
К слову, во время обсуждения субботнего коллапса была поднята еще одна проблема, которая давно волнует водителей. Так, в последнее время стал нормой обгон попутно идущих автомобиле при наличии встречной машины. "Вы если жить не хотите, нас - нормальных - пожалейте", - пишут пользователи соцсетей.
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