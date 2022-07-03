Жителей Бурятии ужаснула субботняя пробка на Щучье озеро

«Мы с детьми вчера поехали на озеро из Улан-Удэ. Около 11.20 мы уже подъезжали, как встали в пробку. Простояли в ней минут 40. На озеро все-таки попали, но на пляже яблоку было негде упасть. Отдыхающие располагались на каждых 2-4 метрах. Мы пробыли на озере 3 часа, это невыносимо. После этого отдыха еще отдыхали дома весь вечер» - рассказала "Номер один" жительница Улан-Удэ Наталья.



В Бурятии накануне, похоже, был один из самых жарких дней этого лета. Многие жители республики, устав от жаркой недели, решили охладиться в Щучьем озере, которое находится в Селенгинском районе. Однако отдых быстро сменился тотальным неудобством.В социальных сетях любители фотографии начали выкладывать фотографии этой уже "легендарной" пробки, ведь подобное скопление автомобилей не припомнит никто.А вот как ситуация выглядела вечером, когда все отдыхающие поехали по домам:К слову, во время обсуждения субботнего коллапса была поднята еще одна проблема, которая давно волнует водителей. Так, в последнее время стал нормой обгон попутно идущих автомобиле при наличии встречной машины. "Вы если жить не хотите, нас - нормальных - пожалейте", - пишут пользователи соцсетей.