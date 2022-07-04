Офшорный Ми-171А3 совершил первый испытательный полет

Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) провел первый полноценный испытательный полет на опытном образце модифицированного Ми-171А3. Ранее, в конце прошлого года, этот офшорный вертолет впервые поднялся в воздух в режиме висения. Новый вертолет предназначен для полетов над морскими акваториями на удаленные от береговой черты шельфовые буровые платформы, а также выполнения поисковых и спасательных операций на море, сообщила пресс-служба госкорпорации.Ми-171А3 в течение 25 минут выполнил полет по кругу со скоростью до 150 км/ч на высоте 150-300 метров, во время которого развернулся с креном до 20 градусов. Тест подтвердил исправность систем и оборудования вертолета, а также готовность к первому этапу летных предварительных и сертификационных испытаний.«Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе: максимальный взлетный вес составляет 13 тонн, вместимость – до 24 человек. Комплекс бортового оборудования с бесплатформенной инерциальной навигационной системой позволяет выполнять полеты над морем в условиях пониженной видимости и отсутствия естественных ориентиров. Машина может летать в режиме автоматического полета как по авиатрассам, так и в нерегулируемом воздушном пространстве независимо от наземного радионавигационного обеспечения. Бортовое оборудование обеспечивает автоматическое и ручное пилотирование на всех этапах полета, что снижает нагрузку на экипаж. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, при температурах окружающего воздуха от –50 до +50 °С. Кроме того, винтокрылая машина оснащена системой аварийного приводнения, которая обеспечивает посадку на волны высотой до 5 метров», – сказал генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.Одной из основных задач при разработке Ми-171А3 было увеличение дальности полета – при использовании основной топливной системы вертолет способен пролететь более 800 км. Добиться такого результата удалось благодаря оснащению вертолета авариестойкими топливными баками увеличенной вместимости, которые расположены в донных отсеках фюзеляжа под полом грузопассажирской кабины.«В рамках государственного контракта, заключенного между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и АО «Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова», в рекордно короткие сроки разработан образец вертолета, предназначенного для полетов в особых климатических условиях. Конструкторская документация для Ми-171А3 была полностью разработана в виде цифровых 3D-моделей. Одними из основных эксплуатантов вертолетной техники, как в России, так и во всем мире традиционно являются компании топливно-энергетического комплекса. При этом особо жесткие требования предъявляются к офшорным вертолетам, обслуживающим морские добывающие платформы. Перечень этих требований сформирован Международной ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP) и включает в себя прочностные характеристики вертолета, набор спасательного оборудования, эргономику кабины экипажа и многие другие показатели. До последнего времени в России не было вертолета, который отвечал таким требованиям. Ми-171А3 разработан в соответствии со стандартами IOGP и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Одна из главных задач создаваемого вертолета Ми-171А3 – обслуживание морских буровых платформ. Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы – для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования», – сказал глава минпромторга России Денис Мантуров.Первый опытный образец Ми-171А3 передан в Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова в конце 2021 года. Специалисты предприятия дооснастили вертолет в соответствии с требованиями сертификационных испытаний: установили систему бортовых измерений, оборудовали дополнительные временные рабочие места специалистов по летным испытаниям.«Сегодня большое внимание уделяется созданию специализированных офшорных модификаций вертолетов, для которых разработаны жесткие требования. Особенно к навигационному обеспечению полетов над морскими акваториями, безопасному аварийному приводнению вертолета, пожарной безопасности. На случай экстренных ситуаций предусмотрено все необходимое для безопасной эвакуации пассажиров и их выживания в море. В СССР и России накоплен немалый опыт в деле создания корабельных вертолетов, пригодных для офшорных операций. Но быстрое изменение требований в последние годы показало, что к созданию офшорного вертолета необходимо подходить более радикально, комплексно, с учетом всех его особенностей. Именно так был создан Ми-171А3, испытания которого мы сегодня начали», – сказал главный конструктор дирекции программы «Вертолеты типа Ми-8 Ми-17 и их модификации» НЦВ Миль и Камов Сергей Каюмов.Вертолет разработан и спроектирован НЦВ Миль и Камов «в цифре», что позволило наладить обширную кооперацию по изготовлению агрегатов фюзеляжа вертолета на предприятиях холдинга «Вертолеты России». Казанский вертолетный завод производит грузовой пол, ААК «Прогресс» изготавливает агрегаты из полимерных композиционных материалов: носовую часть фюзеляжа, бортовые панели, зашивку хвостовой части, двери и люки. Финальный этап создания вертолета проходит на Улан-Удэнском авиационном заводе – здесь делают оставшиеся элементы фюзеляжа и выполняют окончательную сборку.В первом полете Ми-171А3 пилотировал экипаж НЦВ Миль и Камов: командир Герой России Александр Климов, второй пилот Салават Садриев, бортинженер Павел Заруднев и ведущий инженер по летным испытаниям Константин Самсонов.Фото: rostec.ru