Всех жителей БАМа планируется переселить до конца 2024 года

«На сегодняшний день на территории Байкало-Амурской магистрали в аварийном жилье проживает 2228 семей. Однако, денежных средств, которые ежегодно выделяются из федерального бюджета не достаточно для решения этой проблемы, учитывая тот факт, что ежегодно сертификаты на приобретение жилья получают лишь около ста семей» - сообщили в Минстрое.

«Решить эту проблему без федеральной поддержки невозможно. После того, как республика озвучила эту проблему на Совете Федерации, и правительству России было рекомендовано обеспечить в полном объеме финансирование данного мероприятия» - отметили в Минстрое.

«С 2011 года расселено 2445 семей, проживающих в зоне БАМ. В очереди на расселение стоит еще более 2 тысяч семей. Со сложившимися темпами расселения реализующаяся программа может растянуться на долгие годы. Между тем, эти люди вынуждены проживать в домах, срок амортизации которых давно истек. Для большинства семей это единственное жилье, к тому же многие из них пенсионеры и инвалиды. Поэтому мы обратились в Минстрой России с просьбой выделить дополнительное финансирование в объеме 10 миллиардов рублей. Считаем целесообразным решить вопрос расселения до конца 2024 года» - подчеркнул министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Минстрой Бурятии совместно с федеральными органами власти прорабатывает вопрос об увеличении финансирования на переселение жителей из зоны БАМ. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.Республика неоднократно озвучивала на федеральном уровне вопрос об увеличении количества денежных средств на переселение жителей БАМа. После чего, в марте 2022 года Совет Федерации рекомендовал правительству России обеспечить финансирование на эти цели в полном объеме.Предусмотренный объем финансирования на 2022-2024 годы, согласно заключенному соглашению с Минстроем России составляет порядка 1 миллиарда, который позволит расселить всего 255 семей. По предварительным подсчётам для того, чтобы переселить всех жителей из зоны БАМ, которые на сегодняшний день стоят в очереди республике необходимо порядка 10 миллиардов рублей.В свою очередь Минстрой Бурятии направил ряд писем в Минстрой России и полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу о содействии в выделении дополнительных средств.В зоне БАМ ежегодно увеличивается количество граждан, претендующих на переселение из аварийного жилья. Проведенный мониторинг ситуации позволил установить, что имеются случаи, когда люди специально выкупают квартиры в домах, признанных непригодными для проживания с целью последующего получения субсидий от государства на приобретение нового жилья. В целях исключения подобного рода спекуляций Минстрой Бурятии прорабатывает вопрос ограничения сроков признания домов аварийными.