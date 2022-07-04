Общество 04.07.2022 в 10:17
Посол Монголии нанес визит вежливости Джо Байдену
Монголия и США хотят отметить 35-летие со дня установления дипломатических отношений
Текст: Номер один
Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в США У.Батбаяр нанес визит вежливости президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, сообщило МОНЦАМЭ.
Посол У.Батбаяр передал приветствие президента Монголии У.Хурэлсуха и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и дальнейшем сотрудничестве. Например, в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и США, и стороны планируют организовать ряд совместных мероприятий.
В свою очередь Джо Байден вспомнил свой визит в Монголию в 2011 году в качестве вице-президента и поделился своими впечатлениями.
Напомним, 1 декабря 2021 г. посол У.Батбаяр вручил верительные грамоты президенту Джо Байдену и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
Фото: montsame.mn
Посол У.Батбаяр передал приветствие президента Монголии У.Хурэлсуха и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и дальнейшем сотрудничестве. Например, в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и США, и стороны планируют организовать ряд совместных мероприятий.
В свою очередь Джо Байден вспомнил свой визит в Монголию в 2011 году в качестве вице-президента и поделился своими впечатлениями.
Напомним, 1 декабря 2021 г. посол У.Батбаяр вручил верительные грамоты президенту Джо Байдену и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
Фото: montsame.mn
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