Общество 04.07.2022 в 10:17

Посол Монголии нанес визит вежливости Джо Байдену

Монголия и США хотят отметить 35-летие со дня установления дипломатических отношений
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Посол Монголии нанес визит вежливости Джо Байдену
Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в США У.Батбаяр нанес визит вежливости президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, сообщило МОНЦАМЭ.

Посол У.Батбаяр передал приветствие президента Монголии У.Хурэлсуха и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и дальнейшем сотрудничестве. Например, в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и США, и стороны планируют организовать ряд совместных мероприятий.

В свою очередь Джо Байден вспомнил свой визит в Монголию в 2011 году в качестве вице-президента и поделился своими впечатлениями.

Напомним, 1 декабря 2021 г. посол У.Батбаяр вручил верительные грамоты президенту Джо Байдену и официально приступил к исполнению своих обязанностей.

Фото: montsame.mn
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