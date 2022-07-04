Общество 04.07.2022 в 11:07

На Бурятию обрушились сухие грозы

Из-за этого природного явления возникают лесные пожары
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Текст: Петр Санжиев
На Бурятию обрушились сухие грозы
pixabay.com
Сухие грозы стали главной причиной пожаров в лесах Бурятии, оттеснив человеческий фактор на второе место. За прошлую неделю в регионе зафиксировано 82 пожара. Из них 71 пожар произошел именно из-за сухих гроз.

По причине неосторожного обращения с огнем на минувшей неделе началось только 9 пожаров и по ним идет расследование с целью выявить виновников. Остальные пожары перешли на лесные земли с земель других, нелесных, территорий.

Как отмечают в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сложный пожар возник в субботу в Заиграевском районе - в девяти километрах от села. 

Часть пожара полыхала в Заиграевском лесничестве и ее потушили. Но часть пожара пришлась на Улан-Удэнское лесничество и там тушение продолжается. Отметим, что значительную часть площади, пройденной огнем, составил верховой пожар.

Сухие грозы, по словам представителей лесного агентства, характерны для гористых мест, а их в республике очень много. Грозовые возгорания  зарегистрированы в Хоринском, Прибайкальском, Курумканском, Кабанском, Селенгинском и других районах. На прошлой неделе положение осложнялось очень жаркими днями. Так, по двум дням были побиты температурные рекорды - столбик термометра поднимался до 38-40 градусов выше нуля. Также был ветер.

Трансграничных российско-монгольских пожаров отмечено не было.
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