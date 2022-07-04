В Бурятии сделали 1600 анализов ДНК таежных деревьев

«30 процентов оказались здоровыми, а 70 процентов - больными» - говорят специалисты.

«С одного образца биоматериала дерева можно сделать три разных анализа» - поясняют работники Центра.

Специалисты Центра защиты леса Бурятии активно анализируют биоматериал, собранный с лесных деревьев, у которых подозревается наличие болезней. В рамках федерального проекта анализируются образцы, взятые в лесах Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края.В этом году запланировано проанализировать 4000 образцов материалов, из которых 1600 уже прошли необходимые процедуры.Но, повторим, столь высокий процент больных выявлен из-за того, что образцы берут у подозрительных деревьев. В Центре защиты леса Бурятии есть специальный отдел, который занимается данной работой - выделяет ДНК и проводит иные необходимые операции. Раньше образцы были вынуждены направлять в Хабаровск.Основная масса образцов - из Бурятии. Результаты показывают, что многие проверенные деревья больны грибковыми заболеваниями. Сейчас идет работа по вопросу бактериальной водянки. Эта болезнь в последнее время распространилась в кедрачах республики.Анализ 4000 образцов закончат к концу года.