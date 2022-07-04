Общество 04.07.2022 в 11:16
В Бурятии сделали 1600 анализов ДНК таежных деревьев
Работа ведется в рамках федерального проекта по изучению здоровья лесов
Текст: Петр Санжиев
Специалисты Центра защиты леса Бурятии активно анализируют биоматериал, собранный с лесных деревьев, у которых подозревается наличие болезней. В рамках федерального проекта анализируются образцы, взятые в лесах Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края.
В этом году запланировано проанализировать 4000 образцов материалов, из которых 1600 уже прошли необходимые процедуры.
Но, повторим, столь высокий процент больных выявлен из-за того, что образцы берут у подозрительных деревьев. В Центре защиты леса Бурятии есть специальный отдел, который занимается данной работой - выделяет ДНК и проводит иные необходимые операции. Раньше образцы были вынуждены направлять в Хабаровск.
Основная масса образцов - из Бурятии. Результаты показывают, что многие проверенные деревья больны грибковыми заболеваниями. Сейчас идет работа по вопросу бактериальной водянки. Эта болезнь в последнее время распространилась в кедрачах республики.
Анализ 4000 образцов закончат к концу года.
В этом году запланировано проанализировать 4000 образцов материалов, из которых 1600 уже прошли необходимые процедуры.
«30 процентов оказались здоровыми, а 70 процентов - больными»- говорят специалисты.
Но, повторим, столь высокий процент больных выявлен из-за того, что образцы берут у подозрительных деревьев. В Центре защиты леса Бурятии есть специальный отдел, который занимается данной работой - выделяет ДНК и проводит иные необходимые операции. Раньше образцы были вынуждены направлять в Хабаровск.
«С одного образца биоматериала дерева можно сделать три разных анализа»- поясняют работники Центра.
Основная масса образцов - из Бурятии. Результаты показывают, что многие проверенные деревья больны грибковыми заболеваниями. Сейчас идет работа по вопросу бактериальной водянки. Эта болезнь в последнее время распространилась в кедрачах республики.
Анализ 4000 образцов закончат к концу года.
Тегилес