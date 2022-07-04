Общество 04.07.2022 в 11:16

В Бурятии сделали 1600 анализов ДНК таежных деревьев

Работа ведется в рамках федерального проекта по изучению здоровья лесов
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии сделали 1600 анализов ДНК таежных деревьев
"Номер один"
Специалисты Центра защиты леса Бурятии активно анализируют биоматериал, собранный с лесных деревьев, у которых подозревается наличие болезней. В рамках федерального проекта анализируются образцы, взятые в лесах Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края.

В этом году запланировано проанализировать 4000 образцов материалов, из которых 1600 уже прошли необходимые процедуры.

«30 процентов оказались здоровыми, а 70 процентов - больными»

- говорят специалисты. 

Но, повторим, столь высокий процент больных выявлен из-за того, что образцы берут у подозрительных деревьев. В Центре защиты леса Бурятии есть специальный отдел, который занимается данной работой - выделяет ДНК и проводит иные необходимые операции. Раньше образцы были вынуждены направлять в Хабаровск. 

«С одного образца биоматериала дерева можно сделать три разных анализа»

- поясняют работники Центра.

Основная масса образцов - из Бурятии. Результаты показывают, что многие проверенные деревья больны грибковыми заболеваниями. Сейчас идет работа по вопросу бактериальной водянки. Эта болезнь в последнее время распространилась в кедрачах республики.

Анализ 4000 образцов закончат к концу года.
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