Общество 04.07.2022 в 11:21

Парк поездов пригородного сообщения Северобайкальска пополнен новыми вагонами

Теперь подвижной состав закрывает потребности Северо-Байкальского и Муйского районов в пригородном сообщении
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Парк поездов пригородного сообщения Северобайкальска пополнен новыми вагонами
В Бурятии от вокзала  города Северобайкальск по маршруту отправился  состав с новыми комфортабельными пассажирскими вагонами, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Вагоны современные, оборудованы всем необходимым. И цена у них соответствующая - 48 млн рублей за один вагон. С учётом этих вагонов и тех, что были приобретены в 2019 году, у нас практически полностью обновляется подвижной состав. Хотелось бы поблагодарить главу РЖД Олега Белозерова за то, что компания вкладывается в приобретение таких вагонов. Это не экономический проект, это вложение в комфорт пассажиров», - отметил Алексей Цыденов, который находится в рабочей поездке в Северобайкальске.

Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе с применением последних технологий и материалов с учётом всех экологических,  эпидемиологических требований и требований безопасности.

Важным отличием является наличие экологически чистых туалетных комплексов, кондиционирование воздуха с системой очистки и обеззараживания, установка пожаротушения с использованием воды из системы водоснабжения, а также для удобства пассажиров установлены электрические розетки и usb – порты для зарядки гаджетов.

«Вагоны оборудованы всеми современными системами. В плане обеспечения безопасности пассажиров, что для нас очень важно - это камеры видеонаблюдения, система пожаротушения. Получив этот подвижной состав, мы закрываем потребность обеспечения населения Северо-Байкальского и Муйского районов в пригородном сообщении. Теперь у нас будет курсировать только новый подвижной состав», - отметил первый заместитель генерального директора Байкальской пригородной пассажирской компании Алексей Орленко.

Пассажирский состав с новыми вагонами отправился в рейс по маршруту Северобайкальск- Новый Уоян, Таксимо – Окусикан.

Фото: egov-buryatia.ru
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