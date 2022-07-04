Общество 04.07.2022 в 11:52
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В ближайшие два дня в республике ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер
Текст: Константин Воронов
По сообщению Бурятского гидрометцентра, 4 и 5 июля местами по республике ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 24 м/с.
В связи с этим МЧС Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности.
Фото: «Номер один»
В связи с этим МЧС Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности.
Фото: «Номер один»
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