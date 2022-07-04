В Бурятии передали штормовое предупреждение

По сообщению Бурятского гидрометцентра, 4 и 5 июля местами по республике ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 24 м/с.В связи с этим МЧС Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности.Фото: «Номер один»