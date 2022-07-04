Общество 04.07.2022 в 12:13

В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу дорогостоящих гаджетов из магазина

Продавец на испытательном сроке оказался азартен – он не выдержал искушения делать ставки в сети
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу дорогостоящих гаджетов из магазина
В Улан-Удэ 1 июля в городской отдел полциии поступило заявление о краже от индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей дорогостоящих гаджетов и аксессуаров к ним. В ходе ревизии в магазине обнаружили пропажу трех сотовых телефонов популярной марки. Общий ущерб составил 240 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Директор отметил, что в краже техники он заподозрил 24-летнего молодого человека, который в течение двух месяцев работал в торговой точке на испытательном сроке. С началом ревизии парень вышел из магазина и больше не возвращался. Более того, в телефонном разговоре он признался руководителю в совершении преступления, но телефоны возвращать не планировал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий причастность подозреваемого к краже подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска задержали его на съемной квартире. Он признался, что за более низкую цену продал похищенные из магазина в течение нескольких дней мобильные устройства, а деньги потратил, делая  ставки на спорт в сети Интернет.

Отметим, что кражу злоумышленник совершил, будучи условно осужденным за аналогичное преступление: в апреле суд вынес решение о его виновности в кражах из магазина гаджетов, общий ущерб по которым составил более 800 тысяч рублей.

Два из трех похищенных телефонов обнаружены и изъяты полицейскими у их новых владельцев. Возбуждено уголовное дело.  Следствие продолжается. Решение о судьбе азартного вора примет суд. Не исключено, что наказание на этот раз будет реальным.

Фото: pixabay.com
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преступность кража задержание

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