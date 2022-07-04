В Улан-Удэ продлили особый противопожарный режим

С начала сезона лесных пожаров в Улан-дэ произошло всего два лесных пожара, при которых огонь прошел, суммарно, немного - более одного гектара. За нарушение правил поведения в лесах, на нарушителей было составлено 83 протокола.Несмотря на такую спокойную ситуацию, принято решение продлить в городских лесах действие особого противопожарного режима до 20 июля.В качестве жеста доброй воли власти открыли две пешеходные "Тропы здоровья". Это семикилометровая тропа от базы "Снежинка" до Этнографического музея, а также в "сотых" кварталах Октябрьского района (протяженность около четырех километров). Всех призывают не разводить у троп костры, осторожнее обращаться с огнем при курении и т. д. В случае возникновения близ троп лесного пожара, власти обе тропы закроют.Как удается избежать в такие жаркие дни всплеска пожаров? В улан-удэнском Управлении по ЧС говорят, что помогает хорошая информационная работа, активное патрулирование лесов, недавнее повышение штрафов тоже сыграло роль.Также в Управлении отмечают, что в жару люди тянутся не столько в лес, где трудно находиться при высоких температурах, сколько к воде. Например, только за 2 июля в столице республике спасли четырех горе-отдыхающих.Так, недалеко от ул. Борсоева двое пьяных мужчин хотели переплыть реку, но не рассчитали силы. Их спасли и передали в руки полицейских.А на Степной протоке, близ Ланей, спасли двух подростков.С начала купального сезона в Улан-Удэ зафиксировано трое утонувших, в т. ч. 17-летний купальщик, учившийся в школе №9.