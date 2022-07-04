Общество 04.07.2022 в 13:08

Как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии

Проект «Лапша» назвал этот фейк самым крупным за последний год и рассказал о его появлении
A- A+
Текст: Номер один
Как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
В конце апреля в соцсетях и мессенджерах стала распространяться недостоверная информация о том, что в регионах России в воде обнаружили вибрионы холеры. Аналитики проекта «Лапша» проанализировали фейк об эпидемии холеры в регионах России и рассказали, как он сформировался и распространился, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

По данным аналитиков, на появление и развитие фейка про эпидемию холеры существенно повлияли несколько не связанных друг с другом инфоповодов.

Все началось с инфоповода о биолабораториях США на Украине — 6 марта минобороны сообщило, что у России есть документы, подтверждающие факты экстренного уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Первое вирусное сообщение по этой теме появилось 9 марта. Якобы бывшая жительница Мариуполя написала в соцсетях, что жителей города уже травили смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался обычному лечению.

В Бурятии сообщения в мессенджерах о якобы эпидемии стали появляться в начале лета. А 6 июня Управление Роспотребнадзора по республике опровергло фейк о холере.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время в Бурятии случаев заражения не зарегистрировано, в соответствии с планом по санитарной охране территории и санитарно-эпидемиологическими правилами по профилактике инфекционных заболеваний осуществляется комплекс мероприятий, направленный на профилактику.

«Управление Роспотребнадзора по Бурятии повторно информирует, что по результатам лабораторного мониторинга качества воды по санитарно–химическим, вирусологическим, микробиологическим показателям, случаев обнаружения возбудителей холерных вибрионов не зарегистрировано», - подчеркивают в пресс-службе ведомства.

Больше всего недостоверных сообщений об эпидемии холеры пришлось на конец апреля и май 2022 года.  Всего фейк про эпидемию холеры увидели свыше 115 миллионов человек. При этом, как показал анализ комментариев, пользователи не особо доверяют фейкам.

Однако аналитики «Лапши» считают, что фейки о холере могут распространяться и в дальнейшем.  Информация может трансформироваться и усилиться за счет новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов.

Фото: ВКонтакте
Теги
холера фейк анализ

Все новости

В Улан-Удэ собака изуродовала лицо четырехлетней девочке
04.07.2022 в 13:52
В Улан-Удэ задержали парней, жестоко избивших 36-летнего горожанина
04.07.2022 в 13:40
Как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии
04.07.2022 в 13:08
Автомобиль с иркутянами перевернулся в Бурятии
04.07.2022 в 12:43
В Улан-Удэ продлили особый противопожарный режим
04.07.2022 в 12:14
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу дорогостоящих гаджетов из магазина
04.07.2022 в 12:13
На трассе в Бурятии сгорел автомобиль
04.07.2022 в 12:12
В Бурятии передали штормовое предупреждение
04.07.2022 в 11:52
Владимир Павлов: «Мы благодарны ученым за помощь в подготовке законов»
04.07.2022 в 11:34
Парк поездов пригородного сообщения Северобайкальска пополнен новыми вагонами
04.07.2022 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
В Улан-Удэ продлили особый противопожарный режим
Ситуация с лесными пожарами в столице республики пока складывается благополучно
04.07.2022 в 12:14
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу дорогостоящих гаджетов из магазина
Продавец на испытательном сроке оказался азартен – он не выдержал искушения делать ставки в сети
04.07.2022 в 12:13
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В ближайшие два дня в республике ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер
04.07.2022 в 11:52
Владимир Павлов: «Мы благодарны ученым за помощь в подготовке законов»
В Бурятии отметили 100-летие института монголоведения, буддологии и тибетологии
04.07.2022 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru