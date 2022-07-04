Как фейк об эпидемии холеры докатился до Бурятии

В конце апреля в соцсетях и мессенджерах стала распространяться недостоверная информация о том, что в регионах России в воде обнаружили вибрионы холеры. Аналитики проекта «Лапша» проанализировали фейк об эпидемии холеры в регионах России и рассказали, как он сформировался и распространился, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.По данным аналитиков, на появление и развитие фейка про эпидемию холеры существенно повлияли несколько не связанных друг с другом инфоповодов.Все началось с инфоповода о биолабораториях США на Украине — 6 марта минобороны сообщило, что у России есть документы, подтверждающие факты экстренного уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Первое вирусное сообщение по этой теме появилось 9 марта. Якобы бывшая жительница Мариуполя написала в соцсетях, что жителей города уже травили смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался обычному лечению.В Бурятии сообщения в мессенджерах о якобы эпидемии стали появляться в начале лета. А 6 июня Управление Роспотребнадзора по республике опровергло фейк о холере.Как отмечают в ведомстве, в настоящее время в Бурятии случаев заражения не зарегистрировано, в соответствии с планом по санитарной охране территории и санитарно-эпидемиологическими правилами по профилактике инфекционных заболеваний осуществляется комплекс мероприятий, направленный на профилактику.«Управление Роспотребнадзора по Бурятии повторно информирует, что по результатам лабораторного мониторинга качества воды по санитарно–химическим, вирусологическим, микробиологическим показателям, случаев обнаружения возбудителей холерных вибрионов не зарегистрировано», - подчеркивают в пресс-службе ведомства.Больше всего недостоверных сообщений об эпидемии холеры пришлось на конец апреля и май 2022 года. Всего фейк про эпидемию холеры увидели свыше 115 миллионов человек. При этом, как показал анализ комментариев, пользователи не особо доверяют фейкам.Однако аналитики «Лапши» считают, что фейки о холере могут распространяться и в дальнейшем. Информация может трансформироваться и усилиться за счет новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов.Фото: ВКонтакте