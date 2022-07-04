Общество 04.07.2022 в 14:54

В Улан-Удэ ждут удара дождей по дорогам

Осадки прибавят работы по восстановлению дорожного покрытия
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ ждут удара дождей по дорогам
Сезон ямочного ремонта дорог в столице Бурятии отметился хорошими темпами проводимых работ. По некоторым видам работ темпы можно даже назвать выдающимися.

«За два с половиной месяца были выполнены следующие работы. Заделка трещин – из 23 тыс. погонных метров выполнено 12,4 тыс. метров. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия – необходимо сделать в этом году 12,6 тыс. – выполнено 3,9 тыс.», - сообщил заместитель директора МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ Евгений Соболев.

По текущему ремонту асфальтобетонного покрытия струйно-инъекционным методом план составляет 10,1 тыс. квадратных метров. Сейчас уже сделано 7,1 тыс., т. е. семьдесят процентов плана.

По ремонту межквартальных проездов из запланированных 9,9 тыс. квадратных метров выполнено 5,6 тыс.

С такими темпами в текущем сезоне можно было бы сделать явно больше, чем изначально заложено в плане, на реализацию которого бюджетом в 2022 году выделено 30,8 млн. рублей.

«У нас сезон, грубо говоря, до 1 ноября», - отмечает представитель комбината.

Сейчас на муниципальном предприятии ожидают, что летние дожди прибавят работы.

«Сейчас начнутся дожди в июле. Соответственно, мы уже потом в сентябре будем снова восстанавливать после дождей», - готовятся к удару непогоды по дорогам города в Комбинате по благоустройству.

Фото: «Номер один»
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ямочный ремонт

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