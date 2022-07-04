Общество 04.07.2022 в 15:47

В Бурятии после двухлетнего перерыва отпразднуют День рождения Далай-ламы XIV

Из-за пандемии буддисты были лишены возможности все вместе поздравить своего духовного наставника
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии после двухлетнего перерыва отпразднуют День рождения Далай-ламы XIV
Долгожданное празднование для буддистов республики в этом году возобновляется и пройдет 6 июля в стенах Русского драматического театра в Улан-Удэ. Концерт-подношение Далай-ламы вошел в ежегодный календарь важнейших событий для буддистов Бурятии как одна из возможностей выразить благодарность духовному учителю.

В программе выступление артистов и творческих коллективов. В завершении вечера всех участников концерта ожидает сладкое угощение по случаю дня рождения – праздничный торт.

Праздничный концерт в Улан-Удэ проводится под патронажем доктора буддийской философии Джампа Тинлея.

«Для жителей и гостей республики участие в концерте приравнивается к накоплению высоких заслуг, устанавливается кармическая связь с воплощением Авалокитешвары - Будды сострадания», - сообщили в буддийском центре «Зеленая Тара».

Фото: pixabay.com
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буддизм

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