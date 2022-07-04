В Бурятии двое рыбаков пережили опасный ночной дрейф по озеру Гусиное

В Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу 2 июля поступила информация о том, что на озере Гусином шквалистым ветром унесло лодку с находившейся в ней людьми, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По имеющейся информации, компания из четырех человек отдыхала в районе села Бараты на берегу Гусиного озера. Двое мужчин, снарядившись спасательными жилетами, лодкой и удочками отправились рыбачить, а двое остались на берегу. Предположительно, около 10 вечера поднялся сильный ветер, лодку рыбаков унесло в неизвестном направлении. Заметив отдаляющуюся от берега лодку, оставшиеся на берегу мужчины обратились за помощью к спасателям.На место оперативно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели БРПСС обследовали 30 км² акватории и береговой линии. Найти пропавших рыбаков они смогли только около 10 часов утра на противоположном берегу озера в районе угольного разреза.Со слов мужчин, они дрейфовали примерно до трех ночи, пытаясь самостоятельно выгрести, об волны сломали одно весло, их лодку опрокинуло волной, и рыбаки оказались в воде. Держась за лодку, они еще какое-то время дрейфовали пока их не выбросило на берег.Жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.Гусиное озеро находится в центре Гусиноозёрской котловины на высоте 550 м над уровнем моря, между Хамбинским хребтом Хамар-Дабана на северо-западе и хребтом Моностой с грядой Холбо́льджин на юго-востоке. С северо-востока к озеру примыкает Загустайская долина, с расположенным по склонам Моностоя городом Гусиноозёрском. К юго-западу от водоёма простирается Тамчинская равнина.Это довольно крупный и опасный переменчивой погодой с ветрами водоем. Площадь озера — 164,7 км², Глубина — до 28 м, длина — 24,5 км, ширина — от 5 до 8,5 км.Фото: «Номер один»