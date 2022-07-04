В Улан-Удэ ремонт четного участка улицы Терешковой завершат досрочно





Напомним, ремонт дороги протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения.





В Улан-Удэ ремонт четной стороны улицы Терешковой завершится досрочно. Как сообщили в мэрии города, сейчас работы идут одновременно на двух участках – от бульвара Карла Маркса до Бабушкина.«Ранее было запланировано, что второй участок – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической - откроют для движения 4 июля. Однако на момент ремонта стало ясно, что на участке низкий поток движения. Было решено, что подрядчик начнет параллельно ремонт следующего участка – от улицы Геологической до Бабушкина, направит туда технику и рабочую силу. В итоге ремонт четной стороны дороги должен завершиться досрочно - до 10 июля», - рассказали в мэрии.Как отметили в мэрии, третий участок – от улицы Геологической до улицы Бабушкина, где нет путей объезда, не перекрывается.Фото: мэрия Улан-Удэ