Общество 04.07.2022 в 16:53

В Улан-Удэ ремонт четного участка улицы Терешковой завершат досрочно

Работы планируют закончить к 10 июля
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ремонт четного участка улицы Терешковой завершат досрочно
В Улан-Удэ ремонт четной стороны улицы Терешковой завершится досрочно. Как сообщили в мэрии города, сейчас работы идут одновременно на двух участках – от бульвара Карла Маркса до Бабушкина.

«Ранее было запланировано, что второй участок – от бульвара Карла Маркса до улицы Геологической - откроют для движения 4 июля. Однако на момент ремонта стало ясно, что на участке низкий поток движения. Было решено, что подрядчик начнет параллельно ремонт следующего участка – от улицы Геологической до Бабушкина, направит туда технику и рабочую силу. В итоге ремонт четной стороны дороги должен завершиться досрочно - до 10 июля», - рассказали в мэрии.

Как отметили в мэрии, третий участок – от улицы Геологической до улицы Бабушкина, где нет путей объезда, не перекрывается.

Напомним, ремонт дороги протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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