Общество 04.07.2022 в 17:43
Монголия и США начали переговоры о прямом авиасообщении
Состоялся первый раунд обсуждения соглашения о воздушном сообщении между двумя странами
Текст: Номер один
Первый раунд переговоров по вопросу заключения соглашения о воздушном сообщении между Монголией и США состоялся в режиме он-лайн, сообщает МОНЦАМЭ.
Монгольскую сторону на переговорах возглавлял директор Департамента международных договоров и правовых вопросов Министерства иностранных дел Монголии С.Сухболд, а американскую сторону возглавлял глава Департамента воздушного транспорта Государственного департамента США Алан Тусиньян. В переговорах также приняли участие представители соответствующих организаций двух стран.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о политике, принятой в области гражданской авиации, дальнейшем развитии, возможностях сотрудничества и ключевых элементах проекта соглашения. Начало официальных переговоров по согласованию проекта соглашения важно для создания правовой основы для осуществления прямых рейсов авиаперевозчиками и увеличения пассажиропотока.
Стороны договорились продолжить следующий раунд переговоров в ближайшее время.
Фото: montsame.mn
Монгольскую сторону на переговорах возглавлял директор Департамента международных договоров и правовых вопросов Министерства иностранных дел Монголии С.Сухболд, а американскую сторону возглавлял глава Департамента воздушного транспорта Государственного департамента США Алан Тусиньян. В переговорах также приняли участие представители соответствующих организаций двух стран.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о политике, принятой в области гражданской авиации, дальнейшем развитии, возможностях сотрудничества и ключевых элементах проекта соглашения. Начало официальных переговоров по согласованию проекта соглашения важно для создания правовой основы для осуществления прямых рейсов авиаперевозчиками и увеличения пассажиропотока.
Стороны договорились продолжить следующий раунд переговоров в ближайшее время.
Фото: montsame.mn
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