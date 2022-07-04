Общество 04.07.2022 в 19:13

Во время грозы у жителей Бурятии сломалась бытовая техника

Пострадавшие считают, что все дело в резком скачке напряжения
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Текст: Номер один
Во время грозы у жителей Бурятии сломалась бытовая техника
Жительница поселка Наушки Виктория опубликовала в Интернете пост с просьбой о помощи. 

«2 июля, в поселке Наушки из-за грозы было отключение электроэнергии. Включили ее в 2 часа ночи. В 6.30 мы включили бытовую технику в розетки, перенапряжение было 440 Вт. Сгорела вся техника. РЭС ни хотят ничего слушать, глава поселка Наушки Семенова отмахивается тем, что никаких письменных подтверждений давать не будет, чтобы мы обратились в суд. Приобрести новую технику порядка 250 тысяч рублей, думаю, ни у кого сейчас нет такой возможности. Видео показаний прибора по замеру киловатт прилагаю. Прошу Администрацию Кяхтинского района принять хоть какие-то меры, - поделилась жительница поселка Наушки в паблике «Кяхтинский район» В Контакте. 

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