Во время грозы у жителей Бурятии сломалась бытовая техника

Жительница поселка Наушки Виктория опубликовала в Интернете пост с просьбой о помощи.«2 июля, в поселке Наушки из-за грозы было отключение электроэнергии. Включили ее в 2 часа ночи. В 6.30 мы включили бытовую технику в розетки, перенапряжение было 440 Вт. Сгорела вся техника. РЭС ни хотят ничего слушать, глава поселка Наушки Семенова отмахивается тем, что никаких письменных подтверждений давать не будет, чтобы мы обратились в суд. Приобрести новую технику порядка 250 тысяч рублей, думаю, ни у кого сейчас нет такой возможности. Видео показаний прибора по замеру киловатт прилагаю. Прошу Администрацию Кяхтинского района принять хоть какие-то меры, - поделилась жительница поселка Наушки в паблике «Кяхтинский район» В Контакте.