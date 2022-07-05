Общество 05.07.2022 в 09:56

Министр России Сергей Лавров начал рабочий визит в Монголию

Будет обсуждаться продвижение проектов, которые обогащают всеобъемлющее стратегическое партнерство  
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Министр России Сергей Лавров начал рабочий визит в Монголию
Программой визита предусмотрены переговоры между главами внешнеполитических ведомств двух стран Батмунхийном Батцэцэг и Сергеем Лавровым, а также встречи с президентом У.Хурэлсухом, спикером парламента Г.Занданшатаром премьер-министром Л.Оюун-Эрдэнэ, сообщает МОНЦАМЭ.

Ожидается, что на этих встречах будет обсуждаться продвижение проектов, которые обогащают всеобъемлющее стратегическое партнерство между Монголией и Россией реальным содержанием, а также некоторые важные экономические вопросы страны.

В частности, планируется обсудить реконструкцию и расширение пограничных пунктов пропуска на границах Монголии и России, сотрудничество и инвестиции с российской стороны в свободных зонах «Алтанбулаг» и «Цагааннуур», обеспечение надежных поставок нефтепродуктов, а также взаимодействие в области энергетики, культуры и образования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит во вторник с рабочим визитом Улан-Батор по приглашению главы МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Как рассказали ТАСС в российском дипведомстве, Лавров проведет переговоры со своей монгольской коллегой, а также будет принят высшим политическим руководством страны.

Предыдущая встреча министров состоялась в июне прошлого года в российской столице. Лавров в прошлый раз посещал с визитом Монголию в 2016 году.
В МИД РФ накануне переговоров сообщили, что министры подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.

Приоритетный партнер

В Москве отмечают, что монгольское направление относится к числу приоритетных во внешней политике России. В 2021 году Москва и Улан-Батор широко отметили 100-летие установления двусторонних дипломатических отношений. Важным событием в рамках юбилейных мероприятий стал визит в Москву 15-17 декабря 2021 года президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха.

Монгольский лидер в интервью ТАСС ранее заявлял о необходимости выводить на новый уровень сотрудничество с РФ, в частности торгово- экономические отношения между двумя странами. По его словам, этому благоприятствует высокий уровень взаимного доверия между Улан-Батором и Москвой, а также отсутствие политических противоречий. Очевидно, что текущая ситуация в мире и введение Западом антироссийских санкций придают особую актуальность обсуждению практических шагов на этом пути.

Москва и Улан-Батор фиксируют постепенное восстановление от последствий пандемии объемов двусторонней торговли, которая по итогам 2021 года увеличилась на треть и составила 1,86 млрд долл. За первый квартал 2022 года объем товарооборота двух стран увеличился еще на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 851,9 млн США. Как отметил ранее торгпред РФ в Монголии Максим Васильев, темпы развития торговли между Россией и Монголией позволяют ставить цель увеличить товарооборот до $5 млрд к 2026 году.

Стратегически важную роль в укреплении сотрудничества между странами играет механизм взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией, запущенный в ходе первого саммита лидеров трех государств 11 сентября 2014 г. в Душанбе. В настоящий момент, в частности, идет работа над прокладкой газопровода из России в Китай через территорию Монголии. В конце января "Газпром" сообщил о подписании с Монголией протокола результатов технико- экономического обоснования (ТЭО) проекта газопровода "Союз Восток". По данным агентства МОНЦАМЭ, стороны планируют завершить проектирование газопровода в 2022-2023 годах. Строительные работы по проекту могут начаться в 2024 году, а начать работу газопровод сможет в 2027-2028 гг.

Дела региональные и международные

Россия и Монголия также последовательно укрепляют взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, таких как ООН, Форум "Азия - Европа", Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности, Шанхайская организация сотрудничества. Москва не раз отмечала, что позиции двух стран по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки.

Кроме того, обе страны заинтересованы в расширении участия Улан-Батора в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которой он имеет статус наблюдателя. Как заявляли ранее в МИД РФ, Россия поддержит Монголию, если она примет решение стать полноправным членом организации.

Монголия также рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В Улан- Баторе убеждены, что соглашение может сыграть важную роль в ликвидации торговых барьеров во внешней торговле, а также обеспечить участие республики в региональных экономических и интеграционных процессах. Стороны также поддерживают усилия двусторонней рабочей группы по контактам между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и правительством Монголии, направленные на создание условий для облегчения взаимного доступа товаров на рынки Монголии и ЕАЭС.

Лавров также, вероятно, проинформирует свою монгольскую коллегу о ходе специальной военной операции на Украине. В Улан-Баторе ранее заявляли, что Монголия будет придерживаться нейтралитета в вопросе Украины и спецоперации РФ. В частности, Монголия в марте 2022 года воздержалась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о гуманитарной ситуации на Украине, а в апреле - при рассмотрении вопроса о приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека.

Фото: montsame.mn
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