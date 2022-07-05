Общество 05.07.2022 в 10:24

В Бурятии более сотни погорельцев получат помощь от правительства

Им выплатят по 10 тысяч рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии более сотни погорельцев получат помощь от правительства
5 июля Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии рассмотрела вопрос о выделении средств Северо-Байкальскому району на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.

Речь идет о пожаре, возникшем 3 июня в посёлке Новый Уоян в двух многоквартирных жилых домах. Тогда огонь полностью уничтожил кровли зданий. После происшествия администрация района направила обращение на имя главы Бурятии о выделении средств на оказание единовременной материальной помощи 114 проживающих в них гражданам из расчета 10 тыс. руб. на человека.

«В любом случае, это первая помощь, которую необходимо буквально сразу оказать гражданам, рассмотреть и выплатить. Люди серьезно пострадали, квартиры пострадали, имущество пострадало», – отметил на совещании зампред правительства Петр Мордовской.

Комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
помощь

Все новости

У жителей Бурятии беспрецедентно выросла зарплата
05.07.2022 в 11:29
Дорожники расчистили трассу «Байкал», но реверсивное движение пока сохранится
05.07.2022 в 10:54
В Бурятии структуры ПФР не учли 37-летний стаж крановщицы
05.07.2022 в 10:34
В Бурятии более сотни погорельцев получат помощь от правительства
05.07.2022 в 10:24
В Улан-Удэ пройдет международный турнир по вольной борьбе
05.07.2022 в 10:07
Министр России Сергей Лавров начал рабочий визит в Монголию
05.07.2022 в 09:56
В Бурятии директора спортивной школы обвиняют в мошенничестве и подлоге
05.07.2022 в 08:21
Во время грозы у жителей Бурятии сломалась бытовая техника
04.07.2022 в 19:13
Монголия и США начали переговоры о прямом авиасообщении
04.07.2022 в 17:43
В Улан-Удэ ремонт четного участка улицы Терешковой завершат досрочно
04.07.2022 в 16:53
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
У жителей Бурятии беспрецедентно выросла зарплата
По данным Бурятстата, средняя зарплата в республике превысила 48 тысяч рублей
05.07.2022 в 11:29
Дорожники расчистили трассу «Байкал», но реверсивное движение пока сохранится
На дороге сохраняется опасность новых обвалов
05.07.2022 в 10:54
В Бурятии структуры ПФР не учли 37-летний стаж крановщицы
Им пришлось исправлять свою ошибку по требованию Генпрокуратуры РФ
05.07.2022 в 10:34
Министр России Сергей Лавров начал рабочий визит в Монголию
Будет обсуждаться продвижение проектов, которые обогащают всеобъемлющее стратегическое партнерство  
05.07.2022 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru