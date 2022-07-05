Общество 05.07.2022 в 10:24
В Бурятии более сотни погорельцев получат помощь от правительства
Им выплатят по 10 тысяч рублей
Текст: Константин Воронов
5 июля Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бурятии рассмотрела вопрос о выделении средств Северо-Байкальскому району на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации.
Речь идет о пожаре, возникшем 3 июня в посёлке Новый Уоян в двух многоквартирных жилых домах. Тогда огонь полностью уничтожил кровли зданий. После происшествия администрация района направила обращение на имя главы Бурятии о выделении средств на оказание единовременной материальной помощи 114 проживающих в них гражданам из расчета 10 тыс. руб. на человека.
«В любом случае, это первая помощь, которую необходимо буквально сразу оказать гражданам, рассмотреть и выплатить. Люди серьезно пострадали, квартиры пострадали, имущество пострадало», – отметил на совещании зампред правительства Петр Мордовской.
Комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств.
Фото: МЧС Бурятии
Речь идет о пожаре, возникшем 3 июня в посёлке Новый Уоян в двух многоквартирных жилых домах. Тогда огонь полностью уничтожил кровли зданий. После происшествия администрация района направила обращение на имя главы Бурятии о выделении средств на оказание единовременной материальной помощи 114 проживающих в них гражданам из расчета 10 тыс. руб. на человека.
«В любом случае, это первая помощь, которую необходимо буквально сразу оказать гражданам, рассмотреть и выплатить. Люди серьезно пострадали, квартиры пострадали, имущество пострадало», – отметил на совещании зампред правительства Петр Мордовской.
Комиссия приняла решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении необходимых финансовых средств.
Фото: МЧС Бурятии
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