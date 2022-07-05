Общество 05.07.2022 в 10:34

В Бурятии структуры ПФР не учли 37-летний стаж крановщицы

Им пришлось исправлять свою ошибку по требованию Генпрокуратуры РФ
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Текст: Номер один
В Бурятии структуры ПФР не учли 37-летний стаж крановщицы
В Бурятии по требованию Генеральной прокуратуры России за женщиной, проработавшей более 37 лет в должности машиниста крана, признано право на льготную пенсию, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО

На личный прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину обратилась жительница Улан-Удэ с заявлением о нарушении ее прав на пенсионное обеспечение в льготном порядке в связи с работой на производстве с вредными и особо тяжелыми условиями труда.

По его поручению прокуратурой Бурятии организована проверка. Установлено, что Центром по установлению и выплате пенсий Пенсионного фонда республики по заявлению этой гражданки вынесено решение об отказе в досрочном установлении пенсии по старости. При этом, не учтен ее стаж работы в качестве машиниста погрузо-разгрузочных машин, дающий право на льготное назначении пенсии.

В целях защиты прав заявителя прокуратурой в Советский районный суд  Улан-Удэ предъявлено исковое заявление о включении в страховой стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости периода трудовой деятельности машинистом крана локомотивосборочного цеха филиала ОАО «РЖД» и о возложении на орган пенсионного обеспечения обязанности назначить досрочную страховую пенсию по старости с момента подачи заявления о назначении пенсии – с 22 марта 2021 года.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Заявительнице произведено назначение пенсии с указанной даты, ее права восстановлены.

Фото: «Номер один»
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