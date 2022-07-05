Дорожники расчистили трассу «Байкал», но реверсивное движение пока сохранится

Дорожники очистили полосу движения на 156-м км трассы «Байкал» вблизи Байкальска, где с середины июня произошло несколько обвалов. Общее количество вывезенного грунта на сегодня составило 16 тыс. кубометров.«В связи с предстоящими осадками принято решение не снимать ограничение на трассе, так как есть риск дополнительных сходов. Обращаем внимание водителей, возможен сход камней на проезжую часть», - предупредили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».Для обеспечения безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.Фото: Упрдор «Южный Байкал»