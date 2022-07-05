У жителей Бурятии беспрецедентно выросла зарплата

Бурятстат обнародовал данные о средней зарплате в республике и численности работников в апреле этого года. По данным ведомства, среднемесячная зарплата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, составила 48 тысяч 216 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,3%.«Наиболее высокий размер заработной платы 90,4 тыс. рублей отмечен у работников в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,9 раза. Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (ниже средней на 43,9%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (ниже средней на 33,9%)», - сообщает Бурятстат.Реальная заплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2022 года соответствовала 97,6% к уровню марта 2022 года и 96,2% к уровню апреля 2021 года. Реальная заработная плата в январе-апреле 2022 года соответствовала 98,9% к январю-апрелю 2021 года.Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 205,5 тыс. человек. В общей численности значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,9 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).Среднесписочная численность работников организаций в январе-апреле 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 2,1%.Фото: «Номер один»