Общество 05.07.2022 в 11:29

У жителей Бурятии беспрецедентно выросла зарплата

По данным Бурятстата, средняя зарплата в республике превысила 48 тысяч рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
У жителей Бурятии беспрецедентно выросла зарплата
Бурятстат обнародовал данные о средней зарплате в республике и численности работников в апреле этого года. По данным ведомства, среднемесячная зарплата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, составила 48 тысяч 216 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,3%.

«Наиболее высокий размер заработной платы 90,4 тыс. рублей отмечен у работников в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,9 раза. Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (ниже средней на 43,9%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (ниже средней на 33,9%)», - сообщает Бурятстат.

Реальная заплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2022 года соответствовала 97,6% к уровню марта 2022 года и 96,2% к уровню апреля 2021 года. Реальная заработная плата в январе-апреле 2022 года соответствовала 98,9% к январю-апрелю 2021 года.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 205,5 тыс. человек. В общей численности значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,9 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).

Среднесписочная численность работников организаций в январе-апреле 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 2,1%.

Фото: «Номер один»
Теги
зарплата

Все новости

У жителей Бурятии беспрецедентно выросла зарплата
05.07.2022 в 11:29
Дорожники расчистили трассу «Байкал», но реверсивное движение пока сохранится
05.07.2022 в 10:54
В Бурятии структуры ПФР не учли 37-летний стаж крановщицы
05.07.2022 в 10:34
В Бурятии более сотни погорельцев получат помощь от правительства
05.07.2022 в 10:24
В Улан-Удэ пройдет международный турнир по вольной борьбе
05.07.2022 в 10:07
Министр России Сергей Лавров начал рабочий визит в Монголию
05.07.2022 в 09:56
В Бурятии директора спортивной школы обвиняют в мошенничестве и подлоге
05.07.2022 в 08:21
Во время грозы у жителей Бурятии сломалась бытовая техника
04.07.2022 в 19:13
Монголия и США начали переговоры о прямом авиасообщении
04.07.2022 в 17:43
В Улан-Удэ ремонт четного участка улицы Терешковой завершат досрочно
04.07.2022 в 16:53
ЗУРХАЙ
с 29 июня по 5 июля

Читайте также
Дорожники расчистили трассу «Байкал», но реверсивное движение пока сохранится
На дороге сохраняется опасность новых обвалов
05.07.2022 в 10:54
В Бурятии структуры ПФР не учли 37-летний стаж крановщицы
Им пришлось исправлять свою ошибку по требованию Генпрокуратуры РФ
05.07.2022 в 10:34
В Бурятии более сотни погорельцев получат помощь от правительства
Им выплатят по 10 тысяч рублей
05.07.2022 в 10:24
Министр России Сергей Лавров начал рабочий визит в Монголию
Будет обсуждаться продвижение проектов, которые обогащают всеобъемлющее стратегическое партнерство  
05.07.2022 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru