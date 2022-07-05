В Иркутской области будут судить группу браконьеров, среди которых есть житель Бурятии

В Иркутске завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Иркутской области и жителя Бурятии в «незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной организованной группой, причинившей особо крупный ущерб» (часть 3 статьи 256 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.По данным следствия, в марте 2021 года фигуранты, находясь на ледовых участках поверхности Маломорского рыбопромыслового района Байкальского рыбохозяйственного бассейна озера Байкал, расположенных в Иркутской области, используя запрещенное орудие лова – рыболовную сеть, в составе организованной группы незаконно добыли запрещенный к вылову байкальский омуль – более 830 хвостов на общую сумму свыше 3 млн рублей.Преступная деятельность браконьеров была пресечена сотрудниками Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали в полном объеме.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным Байкало-Ангарским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Росгвардия