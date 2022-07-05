Общество 05.07.2022 в 15:44

В Иркутской области будут судить группу браконьеров, среди которых есть житель Бурятии

Они выловили более 830 хвостов байкальского омуля на сумму свыше 3 миллионов рублей
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В Иркутской области будут судить группу браконьеров, среди которых есть житель Бурятии
В Иркутске завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Иркутской области и жителя Бурятии  в  «незаконной добыче водных биологических ресурсов, совершенной организованной группой, причинившей особо крупный ущерб» (часть 3 статьи 256 УК РФ), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, в марте 2021 года фигуранты, находясь на ледовых участках поверхности Маломорского рыбопромыслового района Байкальского рыбохозяйственного бассейна озера Байкал, расположенных в Иркутской области, используя запрещенное орудие лова – рыболовную сеть, в составе организованной группы незаконно добыли запрещенный к вылову байкальский омуль – более 830 хвостов на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Преступная деятельность браконьеров была пресечена сотрудниками Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали в полном объеме.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным Байкало-Ангарским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Росгвардия
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