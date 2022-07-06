Мы больше не боимся

Сегодня же коронавирус не просто отошел на второй план, а вовсе исчез из списка главных угроз для здоровья граждан. Последний гвоздь в гроб «ковидной» эпохи вколотил Роспотребнадзор.

Санитарное ведомство приостановило все введенные ранее акнтиковидные ограничения. Теперь абсолютно везде можно ходить без масок, а общепит получит право работать по ночам.Причина - «снижение интенсивности эпидпроцесса COVID-19», пояснили в ведомстве. За последние несколько месяцев заболеваемость снизилась в разы, заразившиеся болеют в легкой форме, да и среди интересующих население тем коронавирус опустился на самое дно.Так что можно смело сказать: «Прощай, ковид!». Конечно, полностью из нашей жизни он пока не исчез. Но его роль теперь примерно на одном уровне с обычным гриппом, по поводу которого уже мало кто переживает.Вряд ли кто-то будет скучать по самоизоляции, локдаунам, масочному режиму, запрету дискотек и банкетов. Но, тем не менее, новая «постковидная» страница нашей истории пока что не выглядит веселой и красочной. А отсюда легкая ностальгия по временам, когда никому нельзя было выходить из дома.