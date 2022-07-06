Общество 06.07.2022 в 10:00

Мы больше не боимся

﻿﻿А ведь еще пару лет назад даже слух о том, что кто-то заболел ковидом, вызывал страх и панику
A- A+
Текст: Номер один
Мы больше не боимся

Сегодня же коронавирус не просто отошел на второй план, а вовсе исчез из списка главных угроз для здоровья граждан. Последний гвоздь в гроб «ковидной» эпохи вколотил Роспотребнадзор.

Санитарное ведомство приостановило все введенные ранее акнтиковидные ограничения. Теперь абсолютно везде можно ходить без масок, а общепит получит право работать по ночам. 

Причина - «снижение интенсивности эпидпроцесса COVID-19», пояснили в ведомстве. За последние несколько месяцев заболеваемость снизилась в разы, заразившиеся болеют в легкой форме, да и среди интересующих население тем коронавирус опустился на самое дно.

Так что можно смело сказать: «Прощай, ковид!». Конечно, полностью из нашей жизни он пока не исчез. Но его роль теперь примерно на одном уровне с обычным гриппом, по поводу которого уже мало кто переживает.

Вряд ли кто-то будет скучать по самоизоляции, локдаунам, масочному режиму, запрету дискотек и банкетов. Но, тем не менее, новая «постковидная» страница нашей истории пока что не выглядит веселой и красочной. А отсюда  легкая ностальгия по временам, когда никому нельзя было выходить из дома.
Теги
карикатура

Все новости

Мы больше не боимся
06.07.2022 в 10:00
В Бурятии сбили идущего по дороге мужчину
06.07.2022 в 09:54
В Бурятии пресечена контрабанда почти 7 тонн нефрита
06.07.2022 в 09:34
В Бурятии почти 3 тонны нефрита обратили в собственность государства
06.07.2022 в 09:24
Житель Улан-Удэ вступился за женщину и получил удар ножом
06.07.2022 в 08:24
В Улан-Удэ детсады растут как грибы
05.07.2022 в 17:42
В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку
05.07.2022 в 17:22
В Улан-Удэ проводят жуткие обряды жертвоприношения ради карьеры (фото 18+)
05.07.2022 в 17:20
Смешно, но мы все еще ходим в гости
05.07.2022 в 17:01
В Бурятии опровергли информацию о голодающих борцах с лесными пожарами
05.07.2022 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Бурятии пресечена контрабанда почти 7 тонн нефрита
Новый метод незаконного вывоза полудрагоценного камня - часть партии имеет более высокое качество, нежели заявлено
06.07.2022 в 09:34
В Бурятии почти 3 тонны нефрита обратили в собственность государства
Камень изъяли в Тункинском районе в ходе доследственных проверок
06.07.2022 в 09:24
В Улан-Удэ детсады растут как грибы
Завершается строительство «Родничка» и «Калинки»
05.07.2022 в 17:42
В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку
Причина – ремонт трамвайных путей
05.07.2022 в 17:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru