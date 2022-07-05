В Бурятии опровергли информацию о голодающих борцах с лесными пожарами

Республиканское агентство лесного хозяйства опровергло информацию о сотрудниках лесной охраны, которые якобы находятся на тушении лесных пожаров голодными уже 2 суток.«Эта информация не соответствует действительности. Все сотрудники лесного хозяйства при выезде на возгорания полностью снабжены лесопожарным оборудованием, водой, продовольствием, иными необходимыми материалами и средствами. Доставка продовольствия на возгорания осуществляется по требованию руководителя тушения лесного пожара. Все бойцы, работающие на пожарах, накормлены, перебоев с поставкой продовольствия нет», - заявили в РАЛХе.Как отметили в агентстве, в распространяемых в соцсетях сообщениях также указано о сборе средств на еду сотрудникам лесной охраны.«Республиканское агентство лесного хозяйства, лесничества и лесхозы не имеют никакого отношения к сбору денежных средств на продовольствие сотрудникам. Работники лесного хозяйства никогда не собирали, не собирают, и не будут собирать никакие денежные средства на продовольственные нужды бойцам. Мы просим всех жителей районов Бурятии доверять только официальным источникам! Будьте бдительны! Если у вас выпрашивают или вымогают денежные средства, пожалуйста, обратитесь в правоохранительные органы!», - предупреждают в агентстве лесного хозяйства.Фото: РАЛХ