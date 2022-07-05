Общество 05.07.2022 в 17:01
Смешно, но мы все еще ходим в гости
Более того, за последние 30 лет гостеприимных россиян стало в два раза больше
Текст: Номер один
Вопреки распространенному мнению, что технологии и цифровизация сокращают живое общение, за три десятилетия россияне не стали реже встречаться с друзьями и близкими, принимая их в гостях или нанося ответные визиты. В 2022 году 62% наших сограждан ежемесячно бывают в гостях, аналогичный показатель в 1992 года составил 61%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса о том, ходят ли россияне в гости и о чем обычно разговаривают с друзьями и знакомыми.
Конечно, подобные досуговые практики в большей степени распространены среди молодежи 18-34 лет (80-79% ежемесячно ходят в гости), тогда как в группе россиян 60+ каждый второй ходит в гости несколько раз в год и реже (55%).
Каждый второй россиянин любит принимать гостей (45%), и за 30 лет этот показатель вырос вдвое (1992 г. — 23%). Если молодежь в равной степени любит и ходить в гости (45%), и встречать гостей (44%), то с возрастом желание ходить в гости сокращается (20% в группе 60+). Только каждого десятого россиянина можно назвать домоседом (11% не любят ни ходить, ни принимать гостей), среди представителей старшего возраста — 16%. Чаще других принимать у себя гостей предпочитают сельские жители (56%). Жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников отмечали этот вариант реже на 10 п.п.
Южное гостеприимство не выдумка: жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других ходят в гости — 68-71% раз в месяц и чаще. А в Северо-Кавказском округе отмечена максимальная доля любителей встречать гостей у себя дома — 69%.
Наиболее популярные темы для разговоров с друзьями и близкими — это дети (54%); политика (40%); работа (37%); книги, кино, культурная жизнь (33%); домохозяйство, цены (по 32%). Среди вариантов ответа «другое» называли такие темы, как: путешествия; будущее страны; хобби и увлечения; образование, обучение; урожай и огород; религия; семья; погода; взаимоотношения и др.
По сравнению с 1992 г. в разговорной повестке сократилось присутствие только одной темы — рост цен, очереди, товары (−11 п.п.). Заметно чаще наши сограждане стали говорить о детях (+23 п.п.); о книгах, фильмах, культурных событиях (+19 п.п.); о работе (+17 п.п.); о политике и болезнях (+14 п.п.); о прошедших годах (+11 п.п.). А 30 лет назад ключевое место в беседах кроме детей занимали цены и политика, что соответствовало социально-экономической ситуации, в наши дни фокус сместился на другие темы.
Разговорная тематика зависит от возраста и пола, которые определяют круг интересов:
• Мужчины предпочитают говорить о политике (44%); работе (39%); автомобилях и технике (35%); спорте (25%).
• Женщины в два раза чаще, чем мужчины, говорят о детях (68%) и болезнях (33%). В их темы чаще попадают вопросы домашнего хозяйства (37%); цен и товаров (37%).
• 18-24 летние в основном ведут разговоры о книгах, фильмах, культурной жизни (54%); о последних событиях в городе, районе (36%); о противоположном поле (34%).
• 25-34 летняя молодежь смещает фокус разговоров на темы работы (58%) и детей (51%).
• В группе 35-44 лет кроме детей и работы актуализируются темы политики (39%); домашнего хозяйства (38%; цен и товаров (37%). Эти тренды сохраняются и в группе 45-59 летних.
• В старшем возрасте 60+ тема работы уходит из центральных, но заметно чаще в разговорах звучат воспоминания о прошедших годах (33%) и обсуждения болезней (33%).
Фото: pixabay.com
Конечно, подобные досуговые практики в большей степени распространены среди молодежи 18-34 лет (80-79% ежемесячно ходят в гости), тогда как в группе россиян 60+ каждый второй ходит в гости несколько раз в год и реже (55%).
Каждый второй россиянин любит принимать гостей (45%), и за 30 лет этот показатель вырос вдвое (1992 г. — 23%). Если молодежь в равной степени любит и ходить в гости (45%), и встречать гостей (44%), то с возрастом желание ходить в гости сокращается (20% в группе 60+). Только каждого десятого россиянина можно назвать домоседом (11% не любят ни ходить, ни принимать гостей), среди представителей старшего возраста — 16%. Чаще других принимать у себя гостей предпочитают сельские жители (56%). Жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников отмечали этот вариант реже на 10 п.п.
Южное гостеприимство не выдумка: жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других ходят в гости — 68-71% раз в месяц и чаще. А в Северо-Кавказском округе отмечена максимальная доля любителей встречать гостей у себя дома — 69%.
Наиболее популярные темы для разговоров с друзьями и близкими — это дети (54%); политика (40%); работа (37%); книги, кино, культурная жизнь (33%); домохозяйство, цены (по 32%). Среди вариантов ответа «другое» называли такие темы, как: путешествия; будущее страны; хобби и увлечения; образование, обучение; урожай и огород; религия; семья; погода; взаимоотношения и др.
По сравнению с 1992 г. в разговорной повестке сократилось присутствие только одной темы — рост цен, очереди, товары (−11 п.п.). Заметно чаще наши сограждане стали говорить о детях (+23 п.п.); о книгах, фильмах, культурных событиях (+19 п.п.); о работе (+17 п.п.); о политике и болезнях (+14 п.п.); о прошедших годах (+11 п.п.). А 30 лет назад ключевое место в беседах кроме детей занимали цены и политика, что соответствовало социально-экономической ситуации, в наши дни фокус сместился на другие темы.
Разговорная тематика зависит от возраста и пола, которые определяют круг интересов:
• Мужчины предпочитают говорить о политике (44%); работе (39%); автомобилях и технике (35%); спорте (25%).
• Женщины в два раза чаще, чем мужчины, говорят о детях (68%) и болезнях (33%). В их темы чаще попадают вопросы домашнего хозяйства (37%); цен и товаров (37%).
• 18-24 летние в основном ведут разговоры о книгах, фильмах, культурной жизни (54%); о последних событиях в городе, районе (36%); о противоположном поле (34%).
• 25-34 летняя молодежь смещает фокус разговоров на темы работы (58%) и детей (51%).
• В группе 35-44 лет кроме детей и работы актуализируются темы политики (39%); домашнего хозяйства (38%; цен и товаров (37%). Эти тренды сохраняются и в группе 45-59 летних.
• В старшем возрасте 60+ тема работы уходит из центральных, но заметно чаще в разговорах звучат воспоминания о прошедших годах (33%) и обсуждения болезней (33%).
Фото: pixabay.com