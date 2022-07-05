Общество 05.07.2022 в 17:01

Смешно, но мы все еще ходим в гости

Более того, за последние 30 лет гостеприимных россиян стало в два раза больше
A- A+
Текст: Номер один
Смешно, но мы все еще ходим в гости
Вопреки распространенному мнению, что технологии и цифровизация сокращают живое общение, за три десятилетия россияне не стали реже встречаться с друзьями и близкими, принимая их в гостях или нанося ответные визиты. В 2022 году 62% наших сограждан ежемесячно бывают в гостях, аналогичный показатель в 1992 года составил 61%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса о том, ходят ли россияне в гости и о чем обычно разговаривают с друзьями и знакомыми.

Конечно, подобные досуговые практики в большей степени распространены среди молодежи 18-34 лет (80-79% ежемесячно ходят в гости), тогда как в группе россиян 60+ каждый второй ходит в гости несколько раз в год и реже (55%).

Каждый второй россиянин любит принимать гостей (45%), и за 30 лет этот показатель вырос вдвое (1992 г. — 23%). Если молодежь в равной степени любит и ходить в гости (45%), и встречать гостей (44%), то с возрастом желание ходить в гости сокращается (20% в группе 60+). Только каждого десятого россиянина можно назвать домоседом (11% не любят ни ходить, ни принимать гостей), среди представителей старшего возраста — 16%. Чаще других принимать у себя гостей предпочитают сельские жители (56%). Жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников отмечали этот вариант реже на 10 п.п.

Южное гостеприимство не выдумка: жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще других ходят в гости — 68-71% раз в месяц и чаще. А в Северо-Кавказском округе отмечена максимальная доля любителей встречать гостей у себя дома — 69%.


Наиболее популярные темы для разговоров с друзьями и близкими — это дети (54%); политика (40%); работа (37%); книги, кино, культурная жизнь (33%); домохозяйство, цены (по 32%). Среди вариантов ответа «другое» называли такие темы, как: путешествия; будущее страны; хобби и увлечения; образование, обучение; урожай и огород; религия; семья; погода; взаимоотношения и др.

По сравнению с 1992 г. в разговорной повестке сократилось присутствие только одной темы — рост цен, очереди, товары (−11 п.п.). Заметно чаще наши сограждане стали говорить о детях (+23 п.п.); о книгах, фильмах, культурных событиях (+19 п.п.); о работе (+17 п.п.); о политике и болезнях (+14 п.п.); о прошедших годах (+11 п.п.). А 30 лет назад ключевое место в беседах кроме детей занимали цены и политика, что соответствовало социально-экономической ситуации, в наши дни фокус сместился на другие темы.


Разговорная тематика зависит от возраста и пола, которые определяют круг интересов:

• Мужчины предпочитают говорить о политике (44%); работе (39%); автомобилях и технике (35%); спорте (25%).

• Женщины в два раза чаще, чем мужчины, говорят о детях (68%) и болезнях (33%). В их темы чаще попадают вопросы домашнего хозяйства (37%); цен и товаров (37%).

• 18-24 летние в основном ведут разговоры о книгах, фильмах, культурной жизни (54%); о последних событиях в городе, районе (36%); о противоположном поле (34%).
• 25-34 летняя молодежь смещает фокус разговоров на темы работы (58%) и детей (51%).
• В группе 35-44 лет кроме детей и работы актуализируются темы политики (39%); домашнего хозяйства (38%; цен и товаров (37%). Эти тренды сохраняются и в группе 45-59 летних.
• В старшем возрасте 60+ тема работы уходит из центральных, но заметно чаще в разговорах звучат воспоминания о прошедших годах (33%) и обсуждения болезней (33%).


Фото: pixabay.com
Теги
обычаи гости опрос

Все новости

В Улан-Удэ детсады растут как грибы
05.07.2022 в 17:42
В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку
05.07.2022 в 17:22
В Улан-Удэ проводят жуткие обряды жертвоприношения ради карьеры (фото 18+)
05.07.2022 в 17:20
Смешно, но мы все еще ходим в гости
05.07.2022 в 17:01
В Бурятии опровергли информацию о голодающих борцах с лесными пожарами
05.07.2022 в 16:29
В Бурятии росгвардейцы спасли едва не выпавших из окна детей
05.07.2022 в 15:50
В Иркутской области будут судить группу браконьеров, среди которых есть житель Бурятии
05.07.2022 в 15:44
Матерого улан-удэнского вора поймали на краже из «Абсолюта»
05.07.2022 в 15:22
В Бурятии ищут пропавшего жителя Кабанского района
05.07.2022 в 14:19
Бурятию ждет перекройка бюджета
05.07.2022 в 13:13
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
В Улан-Удэ детсады растут как грибы
Завершается строительство «Родничка» и «Калинки»
05.07.2022 в 17:42
В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку
Причина – ремонт трамвайных путей
05.07.2022 в 17:22
В Улан-Удэ проводят жуткие обряды жертвоприношения ради карьеры (фото 18+)
Поляна в лесу стала местом культа
05.07.2022 в 17:20
В Бурятии опровергли информацию о голодающих борцах с лесными пожарами
Все бойцы, работающие на пожарах, накормлены, заявляют в РАЛХе
05.07.2022 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru