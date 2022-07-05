Общество 05.07.2022 в 17:22

В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку

Причина – ремонт трамвайных путей
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ изменят ряд маршрутов и закроют одну остановку
В Улан-Удэ с 8 по 24 июля будут изменены схемы движения автобусов маршрутов № 10, 25, 56, 56С, 57, 97, 97К, 100 в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей на пересечении улицы Гагарина с пр. 50-летия Октября.

Как сообщили в мэрии города, автобусы маршрутов № 97, 97К будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Гагарина в направлении пл. Советов через ул. Хоца-Намсараева – ул. Чертенкова - пр. 50-летия Октября - далее по утвержденным схемам, в обратном направлении без изменений.

Автобусы маршрутов № 57, 100 будут следовать в объезд закрытого участка в направлении пл. Комсомольская через ул. Хоца-Намсараева – ул. Дундича – ул. Лермонтова – ул. Маяковского - далее по утвержденным схемам, в направлении мкр. Шишковка через пр. 50-летия Октября – ул. Чертенкова - ул. Хоца-Намсараева - далее по утвержденным схемам.

Остановка ТЦ «Сагаан морин» на период работ исключается из пути следования этих маршрутов.

Также с 10 по 22 июля  будут временно отменены трамвайные маршруты № 1 и 5 и введен маршрут № 1А, путь следования: «Элеватор» - ул. Ботаническая - пр. Строителей - «Центральный рынок» - «Элеватор» (кольцевое движение), с интервалом 7-9 минут.

Трамвайные маршруты № 2,4,7,8 будут следовать по маршрутам без изменений.
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