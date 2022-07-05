В Улан-Удэ детсады растут как грибы

В Улан-Удэ по улице Лермонтова возвели новый детский сад «Родничок». В здании завершены все строительно-монтажные работы. Сейчас на объекте осталось расставить мебель, игрушки и навести порядок на прилегающей территории. Перед вводом объекта в эксплуатацию проверить качество выполненных работ приехал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин, сообщили в пресс-службе ведомства.Детский сад построен по типовому проекту – здесь разместилась раздевальная, игровая, спальни, буфетная, санузел, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока. По контракту стоимость детского сада составила более 300 млн рублей.«Построили такой красивый, новый, современный детский сад. Здесь будут заниматься 14 групп. Две из них будут предусмотрены для детей с ограниченными возможностями. Детский сад полностью оснащен современным оборудованием, интерактивными досками, современными игрушками. Специально для детей с ограниченными возможностями закуплено оборудование: массажёры, тренажеры, специальные кресла и т.п. В наш детский сад уже выстраивается очередь. Родители спрашивают, как к нам записаться», - прокомментировала заведующая детского сада «Родничок» Анна Игумнова.Сейчас подрядная организация готовит документы для ввода объекта в эксплуатацию.«Мы видим, что готовность детского сада на 280 мест достаточно высокая. Сейчас подрядная организация устраняет мелкие замечания. Параллельно готовятся документы на ввод объекта в эксплуатацию. Далее необходимо будет получить лицензию на образовательную деятельность. Планируется, что первого сентября двери детского сада уже будут открыты», - отметил Николай Рузавин.А в Октябрьском районе на улице Конечной, где идет активное строительство многоквартирных домов, возвели детский сад по нацпроекту «Демография». Это уже второй корпус детского сада «Калинка», который был построен ранее. На сегодняшний день в здании детского сада завершается расстановка мебели и технологического оборудования.Объект также построен по типовому проекту. Стоимость по контракту более 300 млн рублей.«Детский садик на улице Конечная, на котором мы сегодня побывали - это второй корпус детского сада «Калинка», который был построен в прошлом году на улице Боевой. Оба садика на 280 мест расположены рядом. Это обусловлено тем, что в микрорайоне ведется активное строительство многоквартирных домов»,- отметил Николай Рузавин.Учреждение рассчитано на детей ясельного, младшего, среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста по 20 воспитанников в одной группе.«Второй корпус детского сада «Калинка» готов на 99%. На сегодняшний день объект проходит итоговую проверку. Заключение о соответствии проектной документации будет выдано застройщику после устранения замечаний и проверки документации. Детский сад планируют ввести в эксплуатацию до 1 сентября», - добавил Николай Рузавин.Отметим, что всего с 2017 года более 3 тысяч детей посещают 16 новых детских садов, построенных благодаря реализации национального проекта «Демография».Фото: Минстрой Бурятии