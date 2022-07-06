Общество 06.07.2022 в 09:24
В Бурятии почти 3 тонны нефрита обратили в собственность государства
Камень изъяли в Тункинском районе в ходе доследственных проверок
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в Тункинском районе местный отдел полиции в рамках доследственных проверок изъял 2,8 тонны нефрита. По завершении проверок камень остался невостребованным.
В связи с этим прокурор направил в суд заявления о признании нефрита бесхозяйным и обращении его в собственность государства.
«Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, нефрит обращен в собственность Российской Федерации с передачей в межрегиональное территориальное управление Росимущества для дальнейшего распоряжения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
В связи с этим прокурор направил в суд заявления о признании нефрита бесхозяйным и обращении его в собственность государства.
«Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, нефрит обращен в собственность Российской Федерации с передачей в межрегиональное территориальное управление Росимущества для дальнейшего распоряжения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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