На севере Байкала прошел очередной этап республиканского фестиваля ТОСов

«ТОСы – это наша гордость, это самые активные, самые неравнодушные люди, которые объединяются и что-то созидают. Причем, это добровольное занятие, порыв души. И сегодня еще раз убедился, что ТОСы активные везде. Мы сейчас видели, какие люди здесь позитивно заряженные, энергичные, даже дождь никого не смущает. ТОСы – это сила» - отметил Алексей Цыденов.

«На сегодняшний момент в городе Северобайкальске 24 ТОСа, они все очень активно работают. Но в основном наши ТОСы, конечно, занимаются благоустройством своей территории, решают какие-то проблемы на своих местах. Мы благодарны организаторам, что сегодня у нас есть возможность пообщаться с другими ТОСами, с другими муниципальными образованиями и перенять опыт друг друга, поделиться своим опытом» - отметила ответственная по развитию ТОСов в г. Северобайкальск Елена Данзанова.

4 июля в Нижнеангарске прошёл фестиваль ТОСов из города Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов. В рамках фестиваля прошли конкурсы «Арт-выставка» и конкурс творческих номеров. Посетил фестиваль и глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе своей рабочей поездки в Северо-Байкальский район, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.В форуме приняли участие более 200 представителей из 63 ТОСов. На конкурс «Арт-выставка» было представлено множество поделок ручной работы: вязаные изделия, изделия из камня, дерева, газеты, украшения, картины и многое другое.Презентационная площадка каждого ТОСа – это отражение быта и культуры проживающих в нем людей. Гостей фестиваля хозяева встречают в народных костюмах, с песнями и танцами. Лучшие творческие номера были представлены на конкурс.Следующей площадкой для республиканского фестиваля ТОСов станет Мухоршибирский район, где выберут лучшие ТОСы из Улан-Удэ, Тарбагатайского, Мухоршибирского и Бичурского районов. Всего в Республике Бурятия зарегистрировано и действуют более 2000 ТОС, 9 Ассоциаций ТОС. Республика Бурятия остается признанным регионом – лидером ТОСовского движения. Завершится фестиваль 11 августа на площади Советов Улан-Удэ.