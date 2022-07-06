Общество 06.07.2022 в 10:56
В Улан-Удэ назначен новый директор «Водоканала»
От попавшего под следствие Жаргала Цыбикова предприятие окончательно избавилось
Текст: Константин Воронов
С 4 июля директором МУП «Водоканал» в Улан-Удэ назначен Дмитрий Скакалин, занимавший эту должность с декабря прошлого года с приставкой и.о.
Как сообщили в мэрии, за время работы в должности и.о. директора в городском «Водоканале» Дмитрий Скакалин показал себя как грамотный и высококвалифицированный руководитель. На предприятии начато собственное производство автоматических водоколонок, завершена реконструкция коллектора в мкрн. Мясокомбинат - ул. Ключевская, открыта собственная автомойка для спецтранспорта, продолжено строительство и модернизация правобережных очистных сооружений.
По словам нового руководителя предприятия, впереди ещё много вопросов, которые нужно решать оперативно.
- Одним из направлений работы, безусловно, станет кадровая политика - мы должны развивать предприятие, поддерживать молодых специалистов и направлять их. Важно, чтобы коллектив предприятия работал слаженно и дружно. При этом главным и приоритетным в нашей работе является модернизация систем и сооружений «Водоканала», его развитие на благо города, - сказал Дмитрий Скакалин.
Напомним, прежний директор предприятия Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года, ему предъявили обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса. В их числе превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и хищения. Все эпизоды обвинения связаны с его деятельностью на посту директора «Водоканала». Жаргал Цыбиков ровно год провел в СИЗО, после чего был отпущен на свободу под другую меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Справка
Дмитрий Скакалин родился 9 октября 1986 года. После окончания ВСГТУ по специальности «тепловые электрические станции» работал инженером-электриком в ООО «Эгрегор», затем машинистом участка водогрейных котлов в «Генерации Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14». Далее был назначен заместителем начальника котельного цеха по ремонту. С 2011 по 2013 год работал в структурах администрации Улан-Удэ.
В 2017 году был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации котельных в «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14».
В 2020 году перешёл в Комитет городского хозяйства начальником отдела коммунального комплекса. В сентябре 2021 года Дмитрий Скакалин возглавил техническую службу МУП «Водоканал» в должности главного инженера, а уже в декабре был назначен и.о. директора предприятия.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии, за время работы в должности и.о. директора в городском «Водоканале» Дмитрий Скакалин показал себя как грамотный и высококвалифицированный руководитель. На предприятии начато собственное производство автоматических водоколонок, завершена реконструкция коллектора в мкрн. Мясокомбинат - ул. Ключевская, открыта собственная автомойка для спецтранспорта, продолжено строительство и модернизация правобережных очистных сооружений.
По словам нового руководителя предприятия, впереди ещё много вопросов, которые нужно решать оперативно.
- Одним из направлений работы, безусловно, станет кадровая политика - мы должны развивать предприятие, поддерживать молодых специалистов и направлять их. Важно, чтобы коллектив предприятия работал слаженно и дружно. При этом главным и приоритетным в нашей работе является модернизация систем и сооружений «Водоканала», его развитие на благо города, - сказал Дмитрий Скакалин.
Напомним, прежний директор предприятия Жаргал Цыбиков был задержан в январе 2021 года, ему предъявили обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса. В их числе превышение должностных полномочий, злоупотребление полномочиями и хищения. Все эпизоды обвинения связаны с его деятельностью на посту директора «Водоканала». Жаргал Цыбиков ровно год провел в СИЗО, после чего был отпущен на свободу под другую меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Справка
Дмитрий Скакалин родился 9 октября 1986 года. После окончания ВСГТУ по специальности «тепловые электрические станции» работал инженером-электриком в ООО «Эгрегор», затем машинистом участка водогрейных котлов в «Генерации Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14». Далее был назначен заместителем начальника котельного цеха по ремонту. С 2011 по 2013 год работал в структурах администрации Улан-Удэ.
В 2017 году был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации котельных в «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14».
В 2020 году перешёл в Комитет городского хозяйства начальником отдела коммунального комплекса. В сентябре 2021 года Дмитрий Скакалин возглавил техническую службу МУП «Водоканал» в должности главного инженера, а уже в декабре был назначен и.о. директора предприятия.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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