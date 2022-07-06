Общество 06.07.2022 в 11:17

Студенты серебряного возраста

Не только дача и внуки: где в Улан-Удэ жители старшего поколения могут обучиться новому?
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Текст: Валентин Соколов
Студенты серебряного возраста
Для многих людей выход на пенсию ассоциируется только с дачей, внуками и просмотром телевизора. А меж тем существует множество занятий и проектов для людей старше 55 лет. Например, в Улан-Удэ жители старшего возраста могут пройти обучение на факультете «Народные ремесла», а также присоединиться к движению «серебряных» волонтеров.

Старость в радость

Уже второй год АНО «Национальные приоритеты» при поддержке национального проекта «Демография» проводит Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. Его цель — собрать самые интересные занятия для людей старшего возраста и сделать все возможное, чтобы они были доступны в любом регионе России.

В 2021 году в финал отбора вышло 112 практик, а победителями стало 20 из них — все они получили поддержку в продвижении. В число победителей вошла и практика из Бурятии – факультет «Народные ремесла» при Управлении социальной защиты населения в Улан-Удэ.


- Сегодня многие все чаще начинают задумываться о преклонном возрасте и о том, чтобы наполнить этот период живыми положительными эмоциями, активно участвовать в жизни общества. Наш проект помогает людям старшего поколения полноценно реализовывать их творческий потенциал, и это становится стимулом для активного долголетия и увеличения продолжительности жизни, — рассказала Оксана Бамбуева, главный специалист отдела по работе с населением УСЗН по г. Улан-Удэ.

Лекции, выставки и выпускной

Факультет «Народные ремесла» был открыт еще в 2011 году. С тех пор обучение там прошло больше 10 тыс. жителей старшего поколения. Обучение на факультете длится один год. За это время «серебряные» студенты проходят курсы лекций и практических работ, а затем им устраивают выпускной – все, как в студенческие времена. Работа на факультете проводится по нескольким направлениям.

«Во время лекций и мастер-классов слушатели знакомятся с укладом жизни народов Бурятии, с традиционными видами прикладного искусства, узнают историю появления и развития разных видов ремесел. Для участников проводятся мастер-классы по вязанию спицами, крючком, изготовлению кукол на заварочные чайники, лепке из полимерной глины, ковроткачеству, слушатели знакомятся с техникой и основными приемами декупажа», — пишут в «Сборнике лучших практик активного долголетия».

Работы участников демонстрируют и на выставках прикладного творчества, и  это становится еще одним стимулом для того, чтобы стать лучше в своем направлении.

«Серебряные» волонтеры

Авторы проекта добавляют — люди старшего возраста хотят не только принимать помощь, но и помогать другим. Именно на этом основано движение «серебряного» волонтерства.

- Студенты факультета дарят связанные и сшитые своими руками вещи Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», проводят мастер-классы для его воспитанников, — отмечают создатели практики.

За прошлый год обучение на факультете «Народные ремесла» прошли 570 человек. Более 40 из них присоединились к движению «серебряных» волонтеров.

Факультет «Народные ремесла» — лишь одна практика из сотен в России. И для неравнодушных людей, которые готовы вложить время и усилия в создание своего проекта, создают все условия. Чтобы получить всю необходимую информацию и найти вдохновение, можно посетить серию вебинаров, которую в июле-августе организует АНО «Национальные приоритеты».

На занятиях вы узнаете, какие практики и форматы работы со старшим поколением актуальны сегодня, какие запросы на помощь и поддержку существуют у представителей «серебряного» возраста. Слушатели смогут познакомиться с авторами практик, победивших во Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия, и узнать, как создать подобные практики в Бурятии.

Актуальное расписание и форма регистрации на вебинары уже размещены в Telegram-канале «Лучшие практики активного долголетия 2021».


Для посещения вебинаров нужна предварительная регистрация. Также в канале можно узнать о новых практиках активного долголетия со всей России, о том, как создавать в своем регионе понравившиеся инициативы и как принять участие в новом отборе.

Фото: pixels.com

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