Общество 06.07.2022 в 11:46

Главы МИД: Монголия и России заинтересованы в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества

В 2021 году объем торговли двух стран достиг 2 млрд долларов с ростом более чем на 30 процентов
A- A+
Текст: Номер один
Главы МИД: Монголия и России заинтересованы в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества
В Улан-Баторе состоялись официальные переговоры министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Главы МИД двух стран провели пресс-конференцию и представили итоги переговоров, сообщает МОНЦАМЭ.

Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг: «В 2021 году, несмотря на трудную ситуацию с пандемией, мы торжественно отметили в Улан-Баторе и Москве 100-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Россией и начали новое столетие наших отношений. Мы рады, что наши страны совместно преодолели трудности пандемии и сейчас наращивают сотрудничество. С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обменялись мнениями о развитии сотрудничества в духе Всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши отношения вернулись к допандемическим условиям, а с возобновлением железнодорожного и авиасообщения значительно увеличились объемы торговли и взаимных поездок.

В ходе переговоров с министром Сергеем Лавровым мы сегодня обсудили ход выполнения задач, согласованных сторонами в ходе прошлогоднего визита президента Монголии У.Хурэлсуха в Российскую Федерацию, также мы оценили нынешнее состояние отношений и обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве, взаимных визитах на высшем и высоком уровне, крупных мероприятиях и проектах. Кроме того, были затронуты некоторые вопросы, которые обсуждались на протяжении многих лет и ждут своего решения и определили дорожную карту наших дальнейших мер.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества между Монголией и Россией. В этом контексте договорились активизировать и сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество, продвигать ход совместных проектов, уделять внимание реализации подписанных обеими сторонами документов. В 2021 году объем торговли наших стран достиг 2 млрд долларов и считаю, что есть возможность еще улучшить данные показатели.

Я рада отметить, что в последнее время активизировались межрегиональные отношения между нашими странами, сотрудничество между предпринимателями, а также открываются широкие возможности для нашего сотрудничества. Особенно у нас есть заинтересованность сотрудничества с российской стороной в свободных зонах Алтанбулаг и Цагаан нуур. В частности, по созданию там совместных предприятий и транспортно-логистических центров. Также договорились уделить внимание вопросу модернизации контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе для того, чтобы увеличить товаропоток и поездки граждан.

Мы с министром Сергеем Лавровым обменялись мнениями о совместных проектах, реализуемых двумя странами. Работа по проекту строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии, которая является частью программы по созданию «Экономического коридора Монголии, России и Китая» идет в соответствии с графиком. Также мы обсудили вопросы о проекте железнодорожных коридорах, соединяющих наших соседей через восточную и западную часть Монголии.

В целях повышения эффективности деятельности АО «Улан-Баторская железная дорога» и проведения технической модернизации железной дороги успешно ведется работа по увеличению уставного капитала. Также мы поговорили о продолжении реализации совместных проектов реконструкции и расширения энергетических объектов. В области сельского хозяйства мы также обсудили реализацию третьей фазы программы технической реформы сельского хозяйства Монголии и программы оздоровления монгольского скота. Обсудили вопрос сотрудничества в области строительства зерновых элеваторов и вакцинацию поголовья скота.

В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере договорились активизировать работу по созданию совместной общеобразовательной школы в Монголии, совместно бороться с деградацией почв и опустыниванием, в рамках национального движения «Миллиард деревьев», также решили обновить сотрудничество в области исследования космоса.


Я весьма удовлетворена результатами сегодняшних переговоров. В ходе визита министра Сергея Лаврова мы смогли урегулировать некоторые вопросы сотрудничества между двумя странами, плодотворно обсудили некоторые вопросы, требующие наше внимание, и постарались найти оптимальное решение. Не сомневаюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: «Переговоры с министром Б.Батцэцэг были насыщенными, прошли в дружественном и доверительном ключе свойственном нашим отношениям. Добрососедские связи между нашими странами опираются на многолетнюю историю плодотворного взаимодействия. Мы подробно обсудили актуальные вопросы двухсторонней и международной повестки дня, констатировали обоюдное стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества в духе договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан главами двух государств в Улан-Баторе в сентябре 2019 года.

Сегодня подробно рассмотрели все направления сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе визита президента Монголии У.Хурэлсуха в Россию в декабре прошлого года. Подробно обсудили новую ситуацию, которая после пандемии, позволило в полной мере возобновить наш политический диалог. В частности, отметили значение визита министра Б.Батцэцэга в Россию осенью прошлого года и другие мероприятия, посвященные 100-летию наших межгосударственных отношений.

Быстро восстанавливается взаимная торговля. В прошлом году она выросла более чем на 30 процентов. А в первые месяцы нынешнего года более чем на 40 процентов. Рассмотрели насущные вопросы практического взаимодействия, включая осуществляемые и планируемые проекты в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, гуманитарно-культурных связей, космонавтики и других.

При обсуждении других вопросов международной повестки дня договорились продолжать координировать наши действия в ООН, ОБСЕ, на многосторонних площадках в Азиатско-тихоокеанском регионе. Затронули комплекс вопросов связанных с расширением сотрудничества Монголии с Шанхайской организацией сотрудничества, Евразийским экономическим союзом и Организацией договора о коллективной безопасности.

В целом мы удовлетворены результатами сегодняшних переговоров, которые подтвердили взаимный настрой Монголии и РФ на дальнейшее расширение и раскрытие потенциала нашего двухстороннего и многостороннего сотрудничества».

Фото: montsame.mn
Теги
РФ Монголия Лавров визит

Все новости

В Бурятии сельчанин избил приятеля кочергой
06.07.2022 в 12:06
Главы МИД: Монголия и России заинтересованы в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества
06.07.2022 в 11:46
Студенты серебряного возраста
06.07.2022 в 11:17
В Улан-Удэ назначен новый директор «Водоканала»
06.07.2022 в 10:56
На севере Байкала прошел очередной этап республиканского фестиваля ТОСов
06.07.2022 в 10:49
Недобросовестный «Малевич»
06.07.2022 в 10:43
Мы больше не боимся
06.07.2022 в 10:00
В Бурятии сбили идущего по дороге мужчину
06.07.2022 в 09:54
В Бурятии пресечена контрабанда почти 7 тонн нефрита
06.07.2022 в 09:34
В Бурятии почти 3 тонны нефрита обратили в собственность государства
06.07.2022 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
Студенты серебряного возраста
Не только дача и внуки: где в Улан-Удэ жители старшего поколения могут обучиться новому?
06.07.2022 в 11:17
В Улан-Удэ назначен новый директор «Водоканала»
От попавшего под следствие Жаргала Цыбикова предприятие окончательно избавилось
06.07.2022 в 10:56
На севере Байкала прошел очередной этап республиканского фестиваля ТОСов
В рамках фестиваля прошли конкурсы «Арт-выставка» и конкурс творческих номеров
06.07.2022 в 10:49
Мы больше не боимся
﻿﻿А ведь еще пару лет назад даже слух о том, что кто-то заболел ковидом, вызывал страх и панику
06.07.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru