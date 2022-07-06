Общество 06.07.2022 в 11:46
Главы МИД: Монголия и России заинтересованы в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества
В 2021 году объем торговли двух стран достиг 2 млрд долларов с ростом более чем на 30 процентов
Текст: Номер один
В Улан-Баторе состоялись официальные переговоры министра иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Главы МИД двух стран провели пресс-конференцию и представили итоги переговоров, сообщает МОНЦАМЭ.
Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг: «В 2021 году, несмотря на трудную ситуацию с пандемией, мы торжественно отметили в Улан-Баторе и Москве 100-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Россией и начали новое столетие наших отношений. Мы рады, что наши страны совместно преодолели трудности пандемии и сейчас наращивают сотрудничество. С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обменялись мнениями о развитии сотрудничества в духе Всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши отношения вернулись к допандемическим условиям, а с возобновлением железнодорожного и авиасообщения значительно увеличились объемы торговли и взаимных поездок.
В ходе переговоров с министром Сергеем Лавровым мы сегодня обсудили ход выполнения задач, согласованных сторонами в ходе прошлогоднего визита президента Монголии У.Хурэлсуха в Российскую Федерацию, также мы оценили нынешнее состояние отношений и обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве, взаимных визитах на высшем и высоком уровне, крупных мероприятиях и проектах. Кроме того, были затронуты некоторые вопросы, которые обсуждались на протяжении многих лет и ждут своего решения и определили дорожную карту наших дальнейших мер.
Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества между Монголией и Россией. В этом контексте договорились активизировать и сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество, продвигать ход совместных проектов, уделять внимание реализации подписанных обеими сторонами документов. В 2021 году объем торговли наших стран достиг 2 млрд долларов и считаю, что есть возможность еще улучшить данные показатели.
Я рада отметить, что в последнее время активизировались межрегиональные отношения между нашими странами, сотрудничество между предпринимателями, а также открываются широкие возможности для нашего сотрудничества. Особенно у нас есть заинтересованность сотрудничества с российской стороной в свободных зонах Алтанбулаг и Цагаан нуур. В частности, по созданию там совместных предприятий и транспортно-логистических центров. Также договорились уделить внимание вопросу модернизации контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе для того, чтобы увеличить товаропоток и поездки граждан.
Мы с министром Сергеем Лавровым обменялись мнениями о совместных проектах, реализуемых двумя странами. Работа по проекту строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии, которая является частью программы по созданию «Экономического коридора Монголии, России и Китая» идет в соответствии с графиком. Также мы обсудили вопросы о проекте железнодорожных коридорах, соединяющих наших соседей через восточную и западную часть Монголии.
В целях повышения эффективности деятельности АО «Улан-Баторская железная дорога» и проведения технической модернизации железной дороги успешно ведется работа по увеличению уставного капитала. Также мы поговорили о продолжении реализации совместных проектов реконструкции и расширения энергетических объектов. В области сельского хозяйства мы также обсудили реализацию третьей фазы программы технической реформы сельского хозяйства Монголии и программы оздоровления монгольского скота. Обсудили вопрос сотрудничества в области строительства зерновых элеваторов и вакцинацию поголовья скота.
В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере договорились активизировать работу по созданию совместной общеобразовательной школы в Монголии, совместно бороться с деградацией почв и опустыниванием, в рамках национального движения «Миллиард деревьев», также решили обновить сотрудничество в области исследования космоса.
Я весьма удовлетворена результатами сегодняшних переговоров. В ходе визита министра Сергея Лаврова мы смогли урегулировать некоторые вопросы сотрудничества между двумя странами, плодотворно обсудили некоторые вопросы, требующие наше внимание, и постарались найти оптимальное решение. Не сомневаюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным».
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: «Переговоры с министром Б.Батцэцэг были насыщенными, прошли в дружественном и доверительном ключе свойственном нашим отношениям. Добрососедские связи между нашими странами опираются на многолетнюю историю плодотворного взаимодействия. Мы подробно обсудили актуальные вопросы двухсторонней и международной повестки дня, констатировали обоюдное стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества в духе договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан главами двух государств в Улан-Баторе в сентябре 2019 года.
Сегодня подробно рассмотрели все направления сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе визита президента Монголии У.Хурэлсуха в Россию в декабре прошлого года. Подробно обсудили новую ситуацию, которая после пандемии, позволило в полной мере возобновить наш политический диалог. В частности, отметили значение визита министра Б.Батцэцэга в Россию осенью прошлого года и другие мероприятия, посвященные 100-летию наших межгосударственных отношений.
Быстро восстанавливается взаимная торговля. В прошлом году она выросла более чем на 30 процентов. А в первые месяцы нынешнего года более чем на 40 процентов. Рассмотрели насущные вопросы практического взаимодействия, включая осуществляемые и планируемые проекты в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, гуманитарно-культурных связей, космонавтики и других.
При обсуждении других вопросов международной повестки дня договорились продолжать координировать наши действия в ООН, ОБСЕ, на многосторонних площадках в Азиатско-тихоокеанском регионе. Затронули комплекс вопросов связанных с расширением сотрудничества Монголии с Шанхайской организацией сотрудничества, Евразийским экономическим союзом и Организацией договора о коллективной безопасности.
В целом мы удовлетворены результатами сегодняшних переговоров, которые подтвердили взаимный настрой Монголии и РФ на дальнейшее расширение и раскрытие потенциала нашего двухстороннего и многостороннего сотрудничества».
Фото: montsame.mn
Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг: «В 2021 году, несмотря на трудную ситуацию с пандемией, мы торжественно отметили в Улан-Баторе и Москве 100-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Россией и начали новое столетие наших отношений. Мы рады, что наши страны совместно преодолели трудности пандемии и сейчас наращивают сотрудничество. С министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обменялись мнениями о развитии сотрудничества в духе Всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши отношения вернулись к допандемическим условиям, а с возобновлением железнодорожного и авиасообщения значительно увеличились объемы торговли и взаимных поездок.
В ходе переговоров с министром Сергеем Лавровым мы сегодня обсудили ход выполнения задач, согласованных сторонами в ходе прошлогоднего визита президента Монголии У.Хурэлсуха в Российскую Федерацию, также мы оценили нынешнее состояние отношений и обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве, взаимных визитах на высшем и высоком уровне, крупных мероприятиях и проектах. Кроме того, были затронуты некоторые вопросы, которые обсуждались на протяжении многих лет и ждут своего решения и определили дорожную карту наших дальнейших мер.
Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества между Монголией и Россией. В этом контексте договорились активизировать и сбалансировать торгово-экономическое сотрудничество, продвигать ход совместных проектов, уделять внимание реализации подписанных обеими сторонами документов. В 2021 году объем торговли наших стран достиг 2 млрд долларов и считаю, что есть возможность еще улучшить данные показатели.
Я рада отметить, что в последнее время активизировались межрегиональные отношения между нашими странами, сотрудничество между предпринимателями, а также открываются широкие возможности для нашего сотрудничества. Особенно у нас есть заинтересованность сотрудничества с российской стороной в свободных зонах Алтанбулаг и Цагаан нуур. В частности, по созданию там совместных предприятий и транспортно-логистических центров. Также договорились уделить внимание вопросу модернизации контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе для того, чтобы увеличить товаропоток и поездки граждан.
Мы с министром Сергеем Лавровым обменялись мнениями о совместных проектах, реализуемых двумя странами. Работа по проекту строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии, которая является частью программы по созданию «Экономического коридора Монголии, России и Китая» идет в соответствии с графиком. Также мы обсудили вопросы о проекте железнодорожных коридорах, соединяющих наших соседей через восточную и западную часть Монголии.
В целях повышения эффективности деятельности АО «Улан-Баторская железная дорога» и проведения технической модернизации железной дороги успешно ведется работа по увеличению уставного капитала. Также мы поговорили о продолжении реализации совместных проектов реконструкции и расширения энергетических объектов. В области сельского хозяйства мы также обсудили реализацию третьей фазы программы технической реформы сельского хозяйства Монголии и программы оздоровления монгольского скота. Обсудили вопрос сотрудничества в области строительства зерновых элеваторов и вакцинацию поголовья скота.
В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере договорились активизировать работу по созданию совместной общеобразовательной школы в Монголии, совместно бороться с деградацией почв и опустыниванием, в рамках национального движения «Миллиард деревьев», также решили обновить сотрудничество в области исследования космоса.
Я весьма удовлетворена результатами сегодняшних переговоров. В ходе визита министра Сергея Лаврова мы смогли урегулировать некоторые вопросы сотрудничества между двумя странами, плодотворно обсудили некоторые вопросы, требующие наше внимание, и постарались найти оптимальное решение. Не сомневаюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным».
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров: «Переговоры с министром Б.Батцэцэг были насыщенными, прошли в дружественном и доверительном ключе свойственном нашим отношениям. Добрососедские связи между нашими странами опираются на многолетнюю историю плодотворного взаимодействия. Мы подробно обсудили актуальные вопросы двухсторонней и международной повестки дня, констатировали обоюдное стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества в духе договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был подписан главами двух государств в Улан-Баторе в сентябре 2019 года.
Сегодня подробно рассмотрели все направления сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе визита президента Монголии У.Хурэлсуха в Россию в декабре прошлого года. Подробно обсудили новую ситуацию, которая после пандемии, позволило в полной мере возобновить наш политический диалог. В частности, отметили значение визита министра Б.Батцэцэга в Россию осенью прошлого года и другие мероприятия, посвященные 100-летию наших межгосударственных отношений.
Быстро восстанавливается взаимная торговля. В прошлом году она выросла более чем на 30 процентов. А в первые месяцы нынешнего года более чем на 40 процентов. Рассмотрели насущные вопросы практического взаимодействия, включая осуществляемые и планируемые проекты в сферах энергетики, транспорта, охраны окружающей среды, гуманитарно-культурных связей, космонавтики и других.
При обсуждении других вопросов международной повестки дня договорились продолжать координировать наши действия в ООН, ОБСЕ, на многосторонних площадках в Азиатско-тихоокеанском регионе. Затронули комплекс вопросов связанных с расширением сотрудничества Монголии с Шанхайской организацией сотрудничества, Евразийским экономическим союзом и Организацией договора о коллективной безопасности.
В целом мы удовлетворены результатами сегодняшних переговоров, которые подтвердили взаимный настрой Монголии и РФ на дальнейшее расширение и раскрытие потенциала нашего двухстороннего и многостороннего сотрудничества».
Фото: montsame.mn