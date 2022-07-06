Обыкновенное чудо

В профессионализме врачей и медсестер больницы Валентина убедилась на собственном примере, когда ее дочь, обычно с недоверием и страхом относившаяся к посторонним, людей в медицинской одежде полюбила и стала доверять им. По словам матери, Маша с удовольствием ходит на ежедневные занятия и процедуры.







Нередко после пройденного курса лечения в психотерапевтическом отделении ДРКБ, что расположено в Сотниково, жизнь малыша делится на «до» и «после». Многие дети начинают разговаривать, прощаются со страхами и неврозами. Словом, становятся любознательными, активными и здоровыми детьми, поступающими в общеобразовательные школы и зачастую ничем не отличающимися от других сверстников.Психотерапевтическое отделение функционирует в составе ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» с января 2020 года. За год здесь получают психотерапевтическую помощь около 900 маленьких пациентов.Многие пациенты проходят курс лечения дважды в год, в зависимости от показаний. Высококлассные специалисты, по словам родителей, творящие настоящие чудеса, микроклимат – все это вкупе помогает решить маленьким пациентам и их родителям проблемы психологического характера. «Номер один» поинтересовался у бывших и настоящих пациентов больницы, в чем секрет успеха «лесной больницы», так полюбившейся как детям, так и их родителям.Улан-удэнка Валентина и ее четырехлетняя дочь поступили в стационар с одним из самых распространенных здесь диагнозов – «задержка психоречевого развития». Прошло всего две недели после начала курса комплексного лечения, а мама девочки уже видит реальные результаты и перемены в поведении ребенка.- Мы впервые легли сюда, до этого слышали о больнице много хороших отзывов и вот решили попробовать уже на собственном опыте. У Маши задержка речевого развития, для ее возраста речь довольно скудная. Если честно, я не ожидала, что здесь будет настолько хорошо. Условия комфортные, питание хорошее. Я слышала, что жить будем на природе, но тут реальность превзошла все ожидания. Здесь ты не ощущаешь, что лежишь в медучреждении, нет гнетущей атмосферы больничной палаты, замкнутого пространства. Мы много гуляем с дочкой. Много места для пеших прогулок. Вокруг красота такая, чистый воздух и, главное, безопасность, - делится впечатлениями Валентина.По словам мамы маленькой пациентки, помимо работы над основной проблемой девочки – речью, им удалось поэтапно и естественным образом распрощаться с многочисленными маленькими страхами малышки.- У ребенка были определенные страхи, например, она боялась выходить на улицу из-за ветра. Ветер качал деревья, и это зрелище ее пугало и отталкивало. Каждый раз выходить на улицу было сложно. Еще боялась насекомых. Здесь она перестала бояться улицы. С интересом рассматривает и птичек, и мух, жучков, трогает ветки, листочки на деревьях. Она стала более смелой, общительной, открытой. Все родители здесь доброжелательные. Есть где походить, погулять и с кем поиграть, помогает контакт с другими детьми, они общаются друг с другом, как умеют. Такие совместные игры раньше были редки, потому что на наших детей порой смотрят косо, ведь они отличаются от других.Но больше всего Валентина рада тому, какие успехи показывает ее дочь в речи, – ведь именно для решения этой проблемы они приехали сюда.- Словарный запас дочери существенно пополняется. Она начинает понимать не только сами термины «стол» или «стул», например, но и то, что у предметов есть ножки, из чего они состоят, и т. д., расширился ее кругозор. Мы каждый день ходим на разные процедуры или занятия, а также принимаем медикаментозное лечение. Мне нравится, что здесь все это в комплексе. С нами занимается дефектолог, медбрат по массажу, психолог, логопед, мы проходим физиолечение, ЛФК и пр.- Я не знаю, как они это делают, вроде незнакомые люди, но они вызвали доверие у дочери, она с интересом с ними играет, учится. Я так и говорю ей перед занятиями: «Мы идем играть», и она бежит. Еще мне очень понравилось, что врачи запоминают малышей по именам. Мы удивляемся с мамами – как они это делают? Ведь пациентов много. Еще понравилось, что мне все подробно объясняют – как и чем нужно заниматься дома самостоятельно. Я вроде бы и так все изучала, читала, но, оказывается, многого не знала. Психолог и дефектолог мне объяснили все нюансы.Отдельная тема – прохождение всех процедур, необходимых таким пациентам. Проходить физиолечение, массаж и сделать так, чтобы неусидчивый ребенок какое-то время не вырывался, а, например, спокойно лежал или послушно выполнял физические упражнения, очень сложно.- Специалисты очень терпеливые. У массажиста в первое время Маша капризничала, кричала, а сейчас спокойно относится к массажу. Точно так же с физиолечением - врач отвлекла ее, мы теперь лежим и смотрим на песочные часы. Здорово, что здесь все в комплексе, не надо ездить с одного места в другое, все рядышком. Я бы хотела повторно еще раз пролечиться здесь уже зимой, - признается Валентина.Ирина, мама трехлетней девочки, уже не раз была в ДРКБ в Сотниково. И не понаслышке знает, на какие чудеса способны местные врачи и медсестры.- У меня двое детей. Со старшим сыном здесь лежали два раза. Сыну поставили диагноз «задержка речи». В 3,5 года мы обратились в психотерапевтическое отделение для прохождения лечения. После первого курса уже был явные результаты: если раньше ребенок вообще не говорил, то теперь появились слова, фразы, предложения. Каждые полгода мы проходили здесь лечение. На данный момент ребенку 6,5 года и нас сняли с учета, как и наш диагноз. Мы идем в общеобразовательную школу. У сына теперь нормальная речь, и он ничем не отличается от здоровых детей. Сказать, что я рада, значит ничего не сказать. Очень благодарна всем, кто нам помог. Здесь работают врачи, которые творят с детьми чудеса, - говорит Ирина.Сейчас Ирина поступила в стационар уже с другим ребенком – младшей дочерью. У нее тоже выявлена незначительная задержка речевого развития.- Младшая дочь проходит здесь лечение, результаты уже есть. Появляются длинные фразы, осмысленная речь. Я верю, что и со вторым ребенком лечение пройдет успешно и она тоже пойдет в обычную школу, как и ее старший брат, - надеется мама двоих малышей.Госпитализация в психотерапевтическое отделение ДРКБ проводится в плановом порядке по направлению специалистов, на лечение дети направляются после осмотра невролога или психотерапевта. Сроки госпитализации определяются клиническим состоянием ребенка. Возглавляет психотерапевтическое стационарное отделение кандидат медицинских наук, врач высшей категории Долсона Баранзаева. Она считает, что вышеозвученные позитивные отзывы родителей – результат комплексного подхода к лечению ребенка.- В нашем отделении работают люди, влюбленные в свою профессию. В отделении проводится медикаментозная терапия, физиолечение, массаж, лечебная гимнастика, занятия с логопедом, психологом. Такой комплексный подход позволяет нашим детям эффективно выздоравливать и вливаться в общество, поменять качество жизни. Многие наши дети впоследствии поступают в общеобразовательную школу, чем радуют и нас, и родителей, - говорит Долсона Баранзаева.По словам заведующей психотерапевтическим отделением, в последние годы число детей, страдающих расстройствами психоречевого развития, пациентов с аутизмом, заиканием и прочими невротическими расстройствами, заметно возросло. Поэтому так важно постоянно внедрять новые, самые современные методики лечения.- Мы применяем новейшие современные методы: АВА-терапию, нейропсихологическую психокоррекцию, сенсорную интеграцию, Монтессори терапию и много других методов. Все это вместе дает хороший результат, - отмечает Долсона Баранзаева. В ближайшее время в планах возобновление и расширение лечения детей, страдающих заиканием.- К нам обратились родители, чьи дети страдают заиканием. Мы планируем организовать групповую длительную терапию для детей, имеющих тяжелые степени заикания. Уже определили годовой комплексный план терапии. Мы будем вести их на протяжении всего курса, для того чтобы получить эффективный результат.Также в планах активная работа с пациентами, страдающими тиками, детскими фобиями, другими невротическими расстройствами. Особенно важно правильно проработать отсроченные по времени психологические травмы. По словам Долсоны Баранзаевой, ребенок не всегда в момент сильного стресса осознает, что получил травму. Порой первые тревожные симптомы в поведении появляются только через две-три недели после страшного для ребенка события.Источником психологической травмы, которая может нанести серьезный урон детской психике, могут быть природные катаклизмы и разрушения. Так, обрушившийся селевой поток в поселке Аршан Тункинского района привел к тому, что некоторые дети боятся выходить на улицу, стали замкнутыми и тревожными. Многие видят по ночам кошмары или страдают бессонницей.Но для того, чтобы сломать неокрепшую детскую психику, необязательны грандиозные природные катаклизмы. Порой еще больший удар дети получают после развода родителей, рукоприкладства по отношению к ним и других конфликтных ситуаций внутри семьи, предупреждают многие специалисты.Тем временем родители маленьких пациентов, кто уже прошел или сейчас проходит лечение в отделении ДРКБ Сотниково, хотят, чтобы их благодарность хоть как-то подзарядила медицинских работников на дальнейшие подвиги. Ведь помочь стать особенным детям здоровыми и счастливыми – особое искусство.У психотерапевтического отделения богатая история, хорошие традиции и большие планы перспективного развития. Внедрение новых, современных методов психотерапевтической помощи детям – одно из важнейших направлений нашего развития.– Хотелось бы поблагодарить всех специалистов, которые здесь работают, и пожелать успехов всему коллективу больницы, дальнейшего развития и процветания. Такие отделения нужны нашей республике, – уверена мама маленькой пациентки Валентина.Фото: «Номер один»