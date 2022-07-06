Жителей Улан-Удэ просят не залазить на коней

- На площади идёт монтаж летнего передвижного городка. Отдельные граждане пытаются залезть на коней и так далее - это может привести к плачевному состоянию объектов. При таком подходе все благоустройство будет разрушено, - сказал первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.





- Для нас это первый опыт благоустройства летней зоны отдыха на площади. Понятно, что для многих - это непривычно и для того, чтобы у горожан вошло в привычку культурно пользоваться сооружениями на площади прошу, на первое время, организовать охрану, разъяснительную работу, - поручил Игорь Шутенков Управлению общественный безопасности совместно с Комитетом городского хозяйства и администрацией Советского района.





Сейчас подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» занимается монтажом фонтанов, необходимо провести трубопровод и электричество. Завершить работы по благоустройству планируется до конца этой недели.





Сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комитет городского хозяйства отчитался о ходе работ и возникших проблемах при благоустройстве сезонной зоны отдыха на площади Советов.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отреагировал на ситуацию.К благоустройству зоны отдыха приступили 28 июня. За это время установили топиарии, скамейки, беседки и урны.В мэрии напомнили, что все объекты зоны отдыха будут использоваться еще не раз. Осенью их демонтируют для хранения КБУ «Комбинат по благоустройству», а следующим летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.Фото: мэрия Улан-Удэ