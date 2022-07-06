Общество 06.07.2022 в 13:50
Жителей Улан-Удэ просят не залазить на коней
Для предотвращения инцидентов на площади Советов выставят охрану
Текст: Константин Воронов
Сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комитет городского хозяйства отчитался о ходе работ и возникших проблемах при благоустройстве сезонной зоны отдыха на площади Советов.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отреагировал на ситуацию.
К благоустройству зоны отдыха приступили 28 июня. За это время установили топиарии, скамейки, беседки и урны.
В мэрии напомнили, что все объекты зоны отдыха будут использоваться еще не раз. Осенью их демонтируют для хранения КБУ «Комбинат по благоустройству», а следующим летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- На площади идёт монтаж летнего передвижного городка. Отдельные граждане пытаются залезть на коней и так далее - это может привести к плачевному состоянию объектов. При таком подходе все благоустройство будет разрушено, - сказал первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отреагировал на ситуацию.
- Для нас это первый опыт благоустройства летней зоны отдыха на площади. Понятно, что для многих - это непривычно и для того, чтобы у горожан вошло в привычку культурно пользоваться сооружениями на площади прошу, на первое время, организовать охрану, разъяснительную работу, - поручил Игорь Шутенков Управлению общественный безопасности совместно с Комитетом городского хозяйства и администрацией Советского района.
К благоустройству зоны отдыха приступили 28 июня. За это время установили топиарии, скамейки, беседки и урны.
Сейчас подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» занимается монтажом фонтанов, необходимо провести трубопровод и электричество. Завершить работы по благоустройству планируется до конца этой недели.
В мэрии напомнили, что все объекты зоны отдыха будут использоваться еще не раз. Осенью их демонтируют для хранения КБУ «Комбинат по благоустройству», а следующим летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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