Общество 06.07.2022 в 13:50

Жителей Улан-Удэ просят не залазить на коней

Для предотвращения инцидентов на площади Советов выставят охрану
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителей Улан-Удэ просят не залазить на коней
Сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова Комитет городского хозяйства отчитался о ходе работ и возникших проблемах при благоустройстве сезонной зоны отдыха на площади Советов.
 
- На площади идёт монтаж летнего передвижного городка. Отдельные граждане пытаются залезть на коней и так далее - это может привести к плачевному состоянию объектов. При таком подходе все благоустройство будет разрушено, - сказал первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.


Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отреагировал на ситуацию.

- Для нас это первый опыт благоустройства летней зоны отдыха на площади. Понятно, что для многих - это непривычно и для того, чтобы у горожан вошло в привычку культурно пользоваться сооружениями на площади прошу, на первое время, организовать охрану, разъяснительную работу, - поручил Игорь Шутенков Управлению общественный безопасности совместно с Комитетом городского хозяйства и администрацией Советского района.


К благоустройству зоны отдыха приступили 28 июня. За это время установили топиарии, скамейки, беседки и урны.

Сейчас подрядная организация ООО «Байкалстрой-1» занимается монтажом фонтанов, необходимо провести трубопровод и электричество. Завершить работы по благоустройству планируется до конца этой недели.


В мэрии напомнили, что все объекты зоны отдыха будут использоваться еще не раз. Осенью их демонтируют для хранения КБУ «Комбинат по благоустройству», а следующим летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
благоустройство

Все новости

Мэр Улан-Удэ поручил жестко контролировать качество ремонта дворов
06.07.2022 в 14:55
Как открыть зоомагазин в российских реалиях: советы новичку
06.07.2022 в 14:45
Часть жителей ДНТ в Улан-Удэ могут остаться без света
06.07.2022 в 14:43
Жителей Улан-Удэ просят не залазить на коней
06.07.2022 в 13:50
Обыкновенное чудо
06.07.2022 в 12:33
Жители Улан-Удэ проводят жертвоприношения ради повышения по службе
06.07.2022 в 12:13
В Бурятии сельчанин избил приятеля кочергой
06.07.2022 в 12:06
Главы МИД: Монголия и России заинтересованы в дальнейшем укреплении доверительного сотрудничества
06.07.2022 в 11:46
Студенты серебряного возраста
06.07.2022 в 11:17
В Улан-Удэ назначен новый директор «Водоканала»
06.07.2022 в 10:56
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 июля

Читайте также
Мэр Улан-Удэ поручил жестко контролировать качество ремонта дворов
Недобросовестных подрядчиков заставят исправлять некачественные работы
06.07.2022 в 14:55
Как открыть зоомагазин в российских реалиях: советы новичку
Наиболее надёжный способ вложить деньги – купить готовый бизнес
06.07.2022 в 14:45
Часть жителей ДНТ в Улан-Удэ могут остаться без света
А также рискуют  заплатить за электроэнергию дважды: сначала в адрес недобросовестной «Уда-Энерго»,  а затем в «Читаэнергосбыт»
06.07.2022 в 14:43
Обыкновенное чудо
Родители маленьких пациентов отделения ДРКБ в Сотниково поделились своими результатами
06.07.2022 в 12:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru