Общество 06.07.2022 в 14:43

Часть жителей ДНТ в Улан-Удэ могут остаться без света

А также рискуют  заплатить за электроэнергию дважды: сначала в адрес недобросовестной «Уда-Энерго»,  а затем в «Читаэнергосбыт»
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Текст: Номер один
Часть жителей ДНТ в Улан-Удэ могут остаться без света
Очередная мошенническая схема может вот-вот  лопнуть в Бурятии.   Организациям и гражданам,   платящим за свет в компанию ООО «Уда-Энерго», возможно, придется заплатить за свет повторно или вовсе  остаться без света,  если до 15 июля они  не перезаключат договора  электроснабжения, но уже с АО «Читаэнергосбыт».

Дело в том, что компания «Уда-Энерго», активно собирающая деньги   за свет с жителей некоторых ДНТ в окрестностях Улан-Удэ, накопила огромные долги перед компанией  «Россети Сибирь» в Бурятии.   На 1 июня  2022   года   долг «Уда-Энерго»  превысил  76,5 млн рублей. Энергетики  обратились в суд и выиграли его. ООО «Уда-Энерго» со своей стороны не обжалует решения, видимо понимая их бесперспективность,  но и обязательства по оплате не исполняет, сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии.

Теперь делом занимается   Служба судебных приставов по Бурятии. В ходе проведения проверочных мероприятий вскрываются  весьма  интересные факты об этой компании. Например, директором компании числится лицо, никак не участвующее в управлении организацией.  А вот люди, реально контролирующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, скрываются от приставов. Но  при этом продолжают изыскивать способы уклониться от уплаты долгов.  Они организовали  фиктивную  смену  юридического  адреса, перерегистрировав компанию в Баунтовском районе, которая работает  и собирает деньги по прежнему в Улан-Удэ и близлежащих районах. Судебные приставы проверили и выяснили, что в Баунте эта компания дел не ведет.  Зато в Улан-Удэ они продолжают обрабатывать людей, открывать расчетные счета и полностью игнорируют судебные запреты.

Республиканской службой по тарифам Бурятии принято решение лишить ООО «Уда-Энерго» права на продажу электрической  энергии.  Время  и  дата  перехода  потребителей  к гарантирующему поставщику АО «Читаэнергосбыт» устанавливается с  00 часов 00 минут 15 июля 2022 года. До этого времени потребителям необходимо срочно перезаключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком АО «Читаэнергосбыт». Если договор не будет перезаключен с 15 сентября  ПАО «Россети Сибирь» обязаны будут ограничить электроснабжение. Потребители, выбравшие  недобросовестную   энергосбытовую организацию, рискуют  заплатить за потребленную электроэнергию дважды: сначала в адрес недобросовестной организации, а затем в «Читаэнергосбыт» или же и вовсе остаться без света.

Фото: pixabay.com
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