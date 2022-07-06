Часть жителей ДНТ в Улан-Удэ могут остаться без света

Очередная мошенническая схема может вот-вот лопнуть в Бурятии. Организациям и гражданам, платящим за свет в компанию ООО «Уда-Энерго», возможно, придется заплатить за свет повторно или вовсе остаться без света, если до 15 июля они не перезаключат договора электроснабжения, но уже с АО «Читаэнергосбыт».Дело в том, что компания «Уда-Энерго», активно собирающая деньги за свет с жителей некоторых ДНТ в окрестностях Улан-Удэ, накопила огромные долги перед компанией «Россети Сибирь» в Бурятии. На 1 июня 2022 года долг «Уда-Энерго» превысил 76,5 млн рублей. Энергетики обратились в суд и выиграли его. ООО «Уда-Энерго» со своей стороны не обжалует решения, видимо понимая их бесперспективность, но и обязательства по оплате не исполняет, сообщили в пресс-службе «Россети Сибирь» в Бурятии.Теперь делом занимается Служба судебных приставов по Бурятии. В ходе проведения проверочных мероприятий вскрываются весьма интересные факты об этой компании. Например, директором компании числится лицо, никак не участвующее в управлении организацией. А вот люди, реально контролирующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, скрываются от приставов. Но при этом продолжают изыскивать способы уклониться от уплаты долгов. Они организовали фиктивную смену юридического адреса, перерегистрировав компанию в Баунтовском районе, которая работает и собирает деньги по прежнему в Улан-Удэ и близлежащих районах. Судебные приставы проверили и выяснили, что в Баунте эта компания дел не ведет. Зато в Улан-Удэ они продолжают обрабатывать людей, открывать расчетные счета и полностью игнорируют судебные запреты.Республиканской службой по тарифам Бурятии принято решение лишить ООО «Уда-Энерго» права на продажу электрической энергии. Время и дата перехода потребителей к гарантирующему поставщику АО «Читаэнергосбыт» устанавливается с 00 часов 00 минут 15 июля 2022 года. До этого времени потребителям необходимо срочно перезаключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком АО «Читаэнергосбыт». Если договор не будет перезаключен с 15 сентября ПАО «Россети Сибирь» обязаны будут ограничить электроснабжение. Потребители, выбравшие недобросовестную энергосбытовую организацию, рискуют заплатить за потребленную электроэнергию дважды: сначала в адрес недобросовестной организации, а затем в «Читаэнергосбыт» или же и вовсе остаться без света.Фото: pixabay.com